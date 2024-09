Грузия използва снимки от разрушени украински градове в политическа реклама, Киев реагира остро

В Тбилиси се появиха билбордове, сравняващи разрушените украински градове и мирните грузински градове. Кампанията е стартирана от управляващата партия в страната - "Грузинска мечта", предаде ASTRA.

От лявата страна на билбордовете са изобразени градове, сгради и църкви, разрушени в резултат на руската инвазия в Украйна, включително Мариупол, а надписът е „Не на войната!“.

От дясната страна са обекти, построени и реставрирани от милиардера Бидзина Иванишвили, както и изглед към нощния Батуми с надпис „Изберете мира“. Управляващата партия "Грузинска мечта" води съответна кампания, включително в социалните мрежи.

На плакатите са зачеркнати изборните номера на четири големи опозиционни партии и сдружения – „Коалиция за промяна“, „Единство – национално движение“, „Силна Грузия“ и „Гахария за Грузия“, отбелязва "Ехото на Кавказ".

Киев реагира остро на провокацията. „Министерството на външните работи на Украйна осъжда и счита за недопустимо използването в политическата реклама на изображения на ужасните последици от безпощадната война на Русия срещу Украйна, страданието и кръвта на хиляди невинни хора, унищожаването на църковни светини и културното наследство на човечеството", се казва в изявлението на украинското външно министерство, цитирано от Укринформ.

"Шокиращият цинизъм на Грузинската мечта отиде твърде далеч", предаде NEXTA. "Проруската партия използва снимки на украински градове, разрушени от Русия, като ги комбинира със снимки на съвременни грузински градове. „Изберете мира“, гласи лозунгът, който трябва да се чете като „На колене пред Русия“, посочва медията.

The shocking cynicism of the Georgian Dream has gone too far



The pro-Russian party used photos of Ukrainian cities destroyed by Russia, combining them with photos of modern Georgian cities.



“Choose peace,” reads the slogan, which should be read as: “Kneel before Russia.”… pic.twitter.com/MFZo7df1Nj