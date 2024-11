Грузинският посланик в България подаде оставка в знак на протест

Грузинският посланик в България - Отар Бердзенишвили - обяви, че е подал оставка. Решението му идва в знак на протест срещу действията на управляващата в страната му партия "Грузинска мечта", която се отрече от европейската интеграция поне до края на 2028 г.

Решението на премиера Иракли Кобахидзе изкара десетки хиляди хора, предимно младежи, по улиците в различни градове на Грузия: След замразените преговори за членство в ЕС: Стихийни протести в Грузия (ВИДЕА).

Случващото се напомни на "Майдана" в Украйна преди десетилетие - сега демонстрантите в Грузия искат бъдеще в ЕС, а полицията им отвръща с водни оръдия, лютив спрей и бой: Счупена ръка, счупен нос: Бити от полицията на властта опозиционери и журналисти в Грузия (ВИДЕО).

„По време на моята продължителна дипломатическа кариера (повече от две десетилетия), заедно с моите колеги, бях активно ангажиран в напредъка на евроатлантическата интеграция и изграждането на солидно и базирано на доверие стратегическо партньорство със съюзниците ни, особено със САЩ,“ написа Бердзенишвили в профила си в социалната мрежа X.

Усилията за постигане на тези цели „не трябва да бъдат подкопавани и компрометирани“ по никакъв начин, уточни посланикът, който преди това е изпълнявал тази роля в Южна Корея и Бразилия, бил е и представител в Карибската общност. Посланикът е и дипломатически представител за Северна Македония, тъй като Грузия няма посолство в югозападната ни съседка.

Бердзенишвили изрази подкрепа за протестиращите в Грузия и призова срещу тях да не се прилага насилие. Според него политиката на "Грузинска мечта" представлява отклонение от демократичните принципи и европейските ценности, към които страната се стреми.

Проруската партия "Грузинска мечта" прокара спорните закони срещу "чуждестранните агенти" и ЛГБТ-обществото, което доведе до стоп на преговорите за членство в ЕС - такава бе острата реакция на Брюксел. Според премиера Кобахидзе, който беше преизбран на поста, Тбилиси не търси милостиня от Европейския съюз - той трябвало да зачита традиционните ценности на Грузия: Досегашният премиер на Грузия е преизбран: "ЕС трябва да докаже, че уважава достойнството ни".

Всичко това се случва в момент, в който партията си осигури пълно мнозинство в парламента след изборите на 26 октомври, които опозицията и президентът Саломе Зурабишвили не признават за легитимни. Вчера, 28 ноември, Европейският парламент излезе с резолюция, в която призовава за нови избори в страната. Реакцията на управляващите беше замразяване на евроинтеграцията и отказ от европейски средства поне до края на 2028 г.

‼️ In #Tbilisi, at a protest in front of the Parliament against the suspension of European integration, the police used force against the protesters



The Interior Ministry used special means against the protesters. The police used pepper spray, water cannons and batons, Ekho… pic.twitter.com/PiP3IawhIh