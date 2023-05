Грузинските авиолинии стартират транзитни полети за руснаците към Европа

Руската федерация до голяма степен е откъсната от Европа, след като агресивната ѝ инвазия в Украйна накара ЕС да забрани на руските авиокомпании да влизат в неговото въздушно пространство и обратно. Оттогава руснаците, пътуващи за Европа, трябва да минават през градове като Истанбул, Дубай, Ереван и Белград.

Georgian Airways планира да извършва полети до Виена, Милано, Париж, Солун и Ларнака от 15 юни, заяви основателят Тамаз Гаяшвили, цитиран от The Moscow Times.

Since June 15, the Georgian airline "Georgian Airways" will launch for the Russians transit flights to five European cities: Milan, Paris, Vienna, Larnaca, Thessaloniki. pic.twitter.com/Yghtu7CDEc