Президентът на Грузия определи като провокация премахването на визовия режим от Русия

Премахване на визовия режим за грузински граждани от страна на Русия е неприемливо заради ситуацията в Украйна, заяви тя.

„Поредната руска провокация! Възобновяването на директните полети и премахването на визовия режим с Грузия са неприемливи, докато Русия продължава агресията си срещу Украйна и окупира нашата територия“, написа тя в Twitter.

ОЩЕ: ЕСПЧ реши: Русия да плати на Грузия десетки милиони евро заради войната от 2008 г.

Another Russian provocation!

Resuming direct flights and lifting visa ban with Georgia is unacceptable as long as Russia continues its aggression on Ukraine and occupies our territory!