Отиде си гранд дамата на италианската естрада (ВИДЕО)

На 91-годишна възраст в Милано почина гранд дамата на италианската естрада Орнела Ванони. на 21 ноември 2025 г. Ванони се е почувствала зле у дома си. Дошлите на място медици са констатирали, че причината за смъртта е инфаркт. Орнела Ванони е родена в Милано на 22 септември 1934 г. и е не само прочуто име в италианската естрада, но е била също и актриса и телевизионна водеща. Нейният талант бележи историята на музиката, спектакъла и телевизията в Италия.

Кариера

Музикалната си кариера Ванони започва през далечната 1956 г. Певицата продължава да издава нови албуми до края на живота си. За над 70 години на музикалната сцена тя има над 100 албума, компилации и дискове от изпълнения на живо, продадени в над 55 милиона екземпляра. Сред най-големите й успехи са парчетата “Senza fine” („Без край“), “Che cosa c'è” („Какво има“), “L'appuntamento” („Срещата“), “Tristezza” („Тъга“), “La musica è finita”, („Музиката свърши“), „Una ragione di più” („Още една причина“) и "Io ti darò di più” („Ще ти дам повече“).

През годините Орнела Ванони си е сътрудничила с Джино Паоли, Паоло Конте, Фабрицио де Андре, Лучо Дала, Ренадо Дзеро, Рикардо Кочанте, Рон Картър, Джордж Бенсън, Хърби Хенкок. В последно време тя не избягваше и сътрудничество с млади таланти на италианската музика.

Участия

Орнела Ванони е участвала осем пъти на фестивала на италианската песен в Сан Ремо. През 1968 г. се класира на второ място с „Casa bianca“ („Бяла къща“). Класирала се е и три пъти на четвърто място с парчетата “La musica è finita” през 1967, “Eternità” („Вечност“) през 1970 г. и “Alberi” („Дървета“) през 1999 г. През 1999 г. получава наградата на Сан Ремо за цялостна кариера. С открояващ се глас, вродена елегантност, с изненадващо чувство за хумор и желание да експериментира в музиката Орнела Ванони беляза живота на поколения италианци, предаде БТА.

Миналата година през октомври Орнела Ванони издаде последния си албум “Diverse” („Различни“), който включва нейни водещи хитове в модерна трактовка. По този повод Ванони казваше, че един творец трябва да е в крак с времето и да съумява да бъде актуален, без да изневерява на себе си.

