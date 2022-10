Губернаторът на Крим призна: 3-4 дни се чака да минеш с ферибот по маршрута на Кримския мост (ВИДЕО и СНИМКИ)

"На база текущата динамика, предварителното време за изчакване да преминете с ферибота е около 3-4 дни", казва Аксьонов, с уточнение, че има редица ограничения какъв товар може да се превози.

Съобщението на Аксьонов веднага беше гарнирано с богат снимков и видеоматериал от украински източници, включително и сателитна снимка на известната в цял свят американска компания Maxar какво е положението с моста. Припомняме, че буквално часове след взрива руските власти обявиха, че пускат автомобилен и жп трафик през съоръжението. Това даде повод на мнозина настроени в подкрепа на Путин да обясняват как взривът е неуспешна украинска кампания и нищо не е постигнал.

ВИДЕО и СНИМКА: Кримският мост - хубаво е, но не е точно готово

Crimea, Ukraine.



"The waiting time in line at the ferry crossing to Crimea is 3-4 days," said the so-called Gauleiter - Sergey Aksyonov.



There are currently about 900 trucks in the queue. pic.twitter.com/6hmDGnqXVo — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 12, 2022

The American company Maxar published new pictures of the damaged #CrimeanBridge. pic.twitter.com/gP5d8BvOzr — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2022