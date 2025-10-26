Войната в Украйна:

"Губим битката за човешкия капитал": Защо младите украинци не искат да остават в родината си?

26 октомври 2025, 13:22 часа 210 прочитания 0 коментара
Училището играе решаваща роля за желанието на украинските тийнейджъри да останат в страната - въпреки рисковете, свързани с войната, сочи проучване, наречено "Война, образование и социален капитал. Три години пълномащабна инвазия". То е проведено сред ученици от 8 до 11 клас, техните родители, учители и представители на училищните администрации.

Според проучването, над 20% от украинските тийнейджъри биха искали да заминат за чужбина. 52 на сто искат да останат в Украйна, но от тях само 30 - в своя град или село. Най-много от желаещите да се преместят в друго населено място или в друга държава са ученици от районите близо до фронтовата линия, а най-малко - от западните области на Украйна. Желанието на младите хора да останат или да се преместят се влияе не на последно място и от чувството за принадлежност към съответната община, показва още проучването.

"Този, който се чувства по-доволен от обучението, който има приятели и вижда смисъл в действията си, по-лесно решава да остане в своята община или в Украйна като цяло", коментира за ДВ бившата министърка на образованието Анна Новосад. Ето защо е необходимо възстановяването на образованието да не се свежда до възстановяване на училищните сгради, а да включва и решения за възстановяване на образователната среда. "Това може да допринесе и за по-добрата социализация на децата", допълва тя, цитирана от "Дойче веле".

Негативните последици от пандемията и войната

Пандемията и пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, принудили децата да учат дълго време онлайн, лишиха много от тях от навиците на активната социализация. За децата от районите в близост до сраженията това продължава да бъде проблем. Официалните данни сочат, че само 34% от учениците там участват в процеса на обучение присъствено, а почти половината (49 на сто) се обучават дистанционно. Като цяло в Украйна обемът на присъственото обучение тази година е нараснал до почти 70 процента, при положение, че през 2023 година е бил само 39 на сто.

"Това има последствия: в общините с присъствено или смесено обучение отношението към училището като цяло е по-положително, докато в регионите, където по-често се използва дистанционно обучение, комуникацията е влошена, а ефективността на училището е по-ниска", констатира Новосад.

Дистанционното обучение влияе не само на миграционните нагласи на тийнейджърите, но и на техните очаквания за бъдещето им като цяло, заключават авторите на проучването. Най-оптимистични за бъдещето си са учениците от западните региони на Украйна - 49 процента, в сравнение с 44 на сто от централните и северните области и 43 процента от районите край фронта.

Снимка: Getty images

Кристина Кащук, ръководителка на програмата UActive, казва по повод резултатите от проучването, че за децата е много важно да изпитват доверие към наставниците и учителите си. "Именно чрез това общуване с ментори и възрастни, когато те им говорят за възможностите в Украйна, децата научават къде могат да се реализират и че има смисъл да останат в Украйна", казва тя за ДВ.

Украйна губи битката за човешкия капитал

Новите данни за миграционните нагласи на украинската младеж предизвикват сериозна тревога. Александър Гладун от Института по демография и социални изследвания "Михаил Птухи" отбелязва в тази връзка, че приблизително една четвърт от учениците в горните класове са с нагласата да напуснат страната. "Това е много голям процент. Ние губим битката за човешкия капитал", каза той пред ДВ.

Демографът обръща внимание и на факта, че в повечето европейски страни населението застарява, има нужда от работна ръка и затова се проявява интерес към украинските граждани. "Много европейски страни, по-специално Чехия, Финландия, Германия и Австрия, предоставят възможност за безплатно обучение на чуждестранни граждани. А ние въвеждаме платено висше образование", критикува Гладун.

Какво може да се направи?

За да не бягат украинските младежи, държавната политика трябва да се преориентира от "възстановяването на стените" (на сградите - б.ред.) към възстановяване на социализацията на децата в безопасна образователна среда, смятат експертите. Това се отнася преди всичко за регионите в близост до фронта - Харковска, Запорожка, Николаевска, Днепропетровска и Херсонска област.

"Сега е важно не просто да се строят укрития, където да се изчака да мине опасността - необходимо е масово да се създават подземни центрове, да се пълнят с извънкласни дейности, където има усещане за контакт, съвместно творчество и така да се окаже психоемоционална подкрепа на тийнейджърите. Това е ключов фактор за оставането на младежта в Украйна", посочва Анна Новосад.

В Министерството на образованието и науката твърдят, че полагат усилия украинските ученици да се чувстват сигурни и уверени в училище. Министърът на образованието и науката на Украйна Оксен Лисови заяви, че е започнало въвеждането на комплексна програма "Училище офлайн", чиято цел е да върне децата към безопасното присъствено обучение, а там, където това е невъзможно, да създаде условия за качествено и ефективно дистанционно образование.

Източник: "Дойче веле"

