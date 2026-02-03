Лайфстайл:

Скръбна вест! Почина олимпийски шампион по бокс

03 февруари 2026, 16:15 часа 391 прочитания 0 коментара
Скръбна вест! Почина олимпийски шампион по бокс

На 86-годишна възраст почина бившият олимпийски шампион по бокс в категория до 67 килограма Мариан Каспжик, съобщи Полската боксова асоциация. Каспжик спечели олимпийската титла на Игрите в Токио през 1964, които са едни от най-успешните за полския тим, който взима общо три титли. Той има и бронз от Олимпиадата в Рим през 1960 година и е участвал общо три пъти на най-големия спортен форум.

Мариан Каспжик е трикратен участник на Олимпийски игри

След края на състезателната си кариера Каспжик бе треньор и преподавател.

„Мариан Каспжик ще бъде запомнен като атлет и човек, чийто постижения и поведение оставиха трайна следа в историята на полския бокс. Той е легенда на нашия спорт“, написаха от Полската боксова асоциация.

Поклон пред паметта му!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
бокс
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес