Скръбна вест! Почина олимпийски шампион по бокс

На 86-годишна възраст почина бившият олимпийски шампион по бокс в категория до 67 килограма Мариан Каспжик, съобщи Полската боксова асоциация. Каспжик спечели олимпийската титла на Игрите в Токио през 1964, които са едни от най-успешните за полския тим, който взима общо три титли. Той има и бронз от Олимпиадата в Рим през 1960 година и е участвал общо три пъти на най-големия спортен форум.
Мариан Каспжик е трикратен участник на Олимпийски игри
Smutna informacja.. W wieku 85 lat zmarł Marian Kasprzyk - jeden z najwybitniejszych pięściarzy w historii polskiego boksu, mistrz olimpijski z Tokio (1964) i brązowy medalista z Rzymu (1960) brązowy medalista ME (Belgrad 1961) 🥊🥊🥀🕯️ pic.twitter.com/nTVOFnpMTM— Nostalgia (@lata8290) February 3, 2026
След края на състезателната си кариера Каспжик бе треньор и преподавател.
„Мариан Каспжик ще бъде запомнен като атлет и човек, чийто постижения и поведение оставиха трайна следа в историята на полския бокс. Той е легенда на нашия спорт“, написаха от Полската боксова асоциация.
Поклон пред паметта му!