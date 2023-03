Гутериш нарече водата "кръвта на човечеството"

"Водата е жизнената сила на нашия свят, но тя се отравя от замърсяване и се изцежда от прекомерна употреба. Този Световен ден на водата нека помислим върху нашите индивидуални и колективни роли за устойчиво използване и управление на кръвта на човечеството", пише в Twitter генералният секретар на ООН.

Той призовава за действия, за да се осигури равен достъп до вода за всички. ОЩЕ: ООН: Недостигът на вода се задълбочава

