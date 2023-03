Гутериш се противопостави на подхранването на добива на изкопаемите горива

"Младите хора водят пътя в борбата с климатичната криза със своите идеи и действия", смята Гутериш.

Той отправи и послание към тях: "Продължавайте да повишавате гласа си и да настоявате лидерите да правят правилното нещо". ОЩЕ: ЕП обяви как ще намали зависимостта от изкопаемите горива, внасяни от Русия

Fossil fuel expansion, fueled by trillions in taxpayer-funded subsidies, is absurd.



Young people are leading the way in the fight against the climate crisis with their ideas&actions.



My message to them:



Keep raising your voices&pushing leaders to do the right thing.