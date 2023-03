Гутериш: Тероризмът затяга хватката си

По думите му това се случва, тъй като тероризмът търси и използва слабостите и нестабилността в политическите, икономическите системи и системите за сигурност.

„Трябва да му противодействаме чрез превенция, приобщаване и като поставим правата на човека и върховенството на закона в основата на всичко, което правим“, смята генералният секретар на ООН.

Terrorism tightens its grip by seeking out and exploiting weaknesses and instability in political, economic and security systems.



We must counter it through prevention, inclusion and by placing human rights and the rule of law at the core of all that we do.