Гутериш: Всеки може да помогне за спирането на дезинформацията

"Всички ние трябва да играем роля в спирането на разпространението на вредна дезинформация онлайн, което може да доведе до това хората да останат неинформирани, незащитени и уязвими", смята Гутериш. ОЩЕ: "Дезинформация в промишлени мащаби" - как Русия атакува ЕС

Той дава и някои съвети преди да споделим съдържание онлайн.

"Направете пауза, за да проверите фактите", призовава той. Гутериш съветва още преди да споделим нещо онлайн да си зададем няколко въпроса, като сред тях са кой го е направил, какъв е източникът, защо го споделяме.

We all have a role to play in stopping the spread of harmful misinformation online, which can result in people being left uninformed, unprotected&vulnerable.



Before you share content online, pause to verify facts.https://t.co/RVtLu8ph9Y pic.twitter.com/EAhcth98Ks