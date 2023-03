Гърция и Ватикана се споразумяха за фрагменти от древногръцки храм

В духа на укрепване на икуменическото братство, след молба на папа Франциск, три фрагмента от Партенона, съхранявани във Ватиканските музеи, се връщат в Гърция.

Тази сутрин официалното споразумение беше подписано от различни представители на Ватикана и Гърция. ОЩЕ: Джонсън хитро отказа на Мицотакис връщането на мраморните скулптури от Партенона

In the spirit of strengthening ecumenical brotherhood, following Pope Francis' request, three fragments from the Parthenon kept in the Vatican Museums are returning to Greece.



This morning, the official agreement was signed by various representatives from the Vatican and Greece pic.twitter.com/pGFPqPHTJJ