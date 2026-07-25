Почина популярна френската певица (ВИДЕО)

Мари Пол Бел, певица, композиторка и пианистка, останала известна с хита La Parisienne от 70-те години на миналия век, почина на 80-годишна възраст, предаде АФП, като цитира говорителя й. Смъртта на изпълнителката е настъпила днес, 25 юли, в Ньой сюр Сен, близо до Париж, вследствие на „дълго боледуване“. Мари Пол Бел страдаше от рак, за който говореше открито, припомня АФП. Родена на 25 януари 1946 г., певицата постига първите си успехи с Wolfgang et moi и Nosferatu, които изпълнява по време на първото си телевизионно участие през 1973 г.

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Кариера

Най-големият ѝ успех обаче си остава La Parisienne от 1976 г. Мари Пол Бел разказва историята на една млада жена от провинцията, която пристига в столицата, отбелязва АФП.

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Стилът на Мари Пол Бел допринася за успеха на песента, която получава сертификат за златен диск и това дава тласък на кариерата. Тя продължава с Les Petits Patelins и изнася първото си шоу в парижката зала „Олимпия“.

Репертоарът на Мари Пол Бел засяга обществени теми като евтаназията или хомосексуалността с песента Celles qui aiment elles, която отразява връзката, която поддържа в продължение на десетилетие с белгийската писателка Франсоаз Мале-Жорис, член на Академията „Гонкур“, починала през 2016 г., припомня АФП.

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