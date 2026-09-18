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Хайде арести и в чужбина: Соловьов усилено работи Путин да спечели 100% на изборите за Думата (ВИДЕО)

18 септември 2026, 7:02 часа 666 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Хайде арести и в чужбина: Соловьов усилено работи Путин да спечели 100% на изборите за Думата (ВИДЕО)

"Предателите на родината – те също ли могат да гласуват? За голям брой от тези, които са в чужбина, я има тази суматоха – по телевизия "Дожд", по "Ехото на Москва", тази мултикултурна сган. Ще идват ли в нашите посолства да гласуват? Интересно ми е да разбера. И ще кажем, че имаме конституция, не можем да ги лишим от гражданство. Сериозно? Или трябва да им кажем много благодаря, че дойдохте – или може да ги арестуваме, когато влязат в посолството, ако дойдат да гласуват, а са издирвани". Така известният руски пропагандист и телевизионен водещ Владимир Соловьов се постара още повече да вдигне процентът на уж подкрепа за руския диктатор Владимир Путин точно преди старта на изборите за нов състав на Думата – долната камара на руския парламент. Предвид режима на Путин в Руската федерация е повече от ясно, че за момента няма кой да се възпротиви ефективно срещу пътя, по който се върви от години.

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Соловьов напомни – руските посолства в чужбина са руска територия: "Можем ли да ги арестуваме там? Не е ясно после как ще ги "доставим" (в Русия)". Никой от гостите му не се осмели да пита къде са децата на Соловьов в момента – дали защитават "родината" на фронта или си гледат живота някъде на Запад?

Между другото, на фона на думите на Соловьов беше арестуван представител на партия "Яблоко" която единствена от по-големите руски политически формации публично се обяви за мир с Украйна и ѝ беше забранено да участва в сегашните избори. Арестът е защото си позволил да напише публикация в социалните мрежи и в нея казал, че изборите за Думата били на 20 септември – а те почват на 18 септември и завършват на 20 септември, уточнява руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

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Русия Държавна Дума руски парламентарни избори руски парламент Владимир Соловьов
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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