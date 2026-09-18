Войната в Иран::

Преди изборите: Лула да Силва с оскъдна преднина пред Болсонаро

18 септември 2026, 7:03 часа 545 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Преди изборите: Лула да Силва с оскъдна преднина пред Болсонаро

Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва води с малка преднина пред сенатор Флавио Болсонаро преди предстоящите президентски избори през октомври, предаде Ройтерс, позовавайки се на данни от последното проучване на "Датафоля". Според данните Лула води с 46% подкрепа срещу 44 на сто за Флавио Болсонаро - син на бившия президент Жаир Болсонаро.

ОЩЕ: Лула де Силва към Тръмп: Харесвайте Болсонаро, но не се месете в изборите в Бразилия (ВИДЕО)

Лула ще спечели 39% на първия тур, сочат прогнозите, а Болсонаро ще има подкрепата на 36 на сто от гласоподавателите. Очаква се Аугусто Кури да получи 6%, Роналдо Каядо - 4 на сто, Ренан Сантос - 3% и Ромеу Зема - 2%.

Предишното проучване показваше резултати 39% за Лула срещу 35% за Болсонаро след първия тур.

Съгласно бразилската избирателна система, ако нито един кандидат не получи над 50% от гласовете на първи тур, се провежда балотаж.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бразилия Луис Инасио Лула Да Силва избори Флавио Болсонаро
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес