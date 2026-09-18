Преди изборите: Лула да Силва с оскъдна преднина пред Болсонаро

Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва води с малка преднина пред сенатор Флавио Болсонаро преди предстоящите президентски избори през октомври, предаде Ройтерс, позовавайки се на данни от последното проучване на "Датафоля". Според данните Лула води с 46% подкрепа срещу 44 на сто за Флавио Болсонаро - син на бившия президент Жаир Болсонаро.

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Лула ще спечели 39% на първия тур, сочат прогнозите, а Болсонаро ще има подкрепата на 36 на сто от гласоподавателите. Очаква се Аугусто Кури да получи 6%, Роналдо Каядо - 4 на сто, Ренан Сантос - 3% и Ромеу Зема - 2%.

Предишното проучване показваше резултати 39% за Лула срещу 35% за Болсонаро след първия тур.

Съгласно бразилската избирателна система, ако нито един кандидат не получи над 50% от гласовете на първи тур, се провежда балотаж.