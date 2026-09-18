"Времето е такова, каквото трябва да бъде": Проф. Рачев с есенна прогноза

През уикенда ще е времето ще е перфектно, който може да иде на вилата, в планината. Но в понеделник и вторник се очаква съществено захлаждане. Студеният фронт, които ще нахлуе от Централна Европа, ще донесе дъжд и ниски температури. На 23 септември ще влезем по документи в астрономическата есен. След 3-4 дни отново ще се стоплим и дамите ще се радват на едно топло време. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

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Въпреки очакванията за дъжд, професорът каза, че валежите няма да са големи и нивото на река Дунав остава ниско.

"До края на месеца нищо сериозно не се очаква за температурите. Едно топло, хубаво есенно време, без валежи", каза той.

Той се пошегува, че "времето е такова, каквото трябва да бъде".

Времето днес

В петък ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 31 градуса, за София - около 27 градуса.

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В събота ще бъде слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България, където на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, а минималните – между 12 и 17 градуса.

В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността и в следобедните часове ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се понижат.