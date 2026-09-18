Кабинетът "Радев":

Талисманът, който печелеше трофей на всеки 20 минути

18 септември 2026, 8:00 часа 764 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж Actualno.com/GettyImages
Талисманът, който печелеше трофей на всеки 20 минути

Има хора, чиято роля много често остава незабелязана от широката публика. Те са част от отбора, и то много важна, но понеже не вършат работата си там, където прожекторите светят и камерите снимат, зрителите рядко разбират за техния принос. Във футбола доста често за най-сладката работа се сочи тази на третия вратар. Той винаги е част от отбора, тренира, получава заплата, вдига трофеи, но рядко поема отговорност и няма почти никаква тежест на плещите си. Именно така се стече кариерата на Скот Карсън в Ливърпул и Манчестър Сити.

Скот Карсън печели три трофея с Ливърпул

Скот Карсън е вратар, англичанин, юноша на Лийдс Юнайтед. В първия отбор на йоркширци преминава през лятото през 2003 г., а година и половина по-късно, Ливърпул го привлича срещу 1.4 милиона евро. Но тогава за "червените" титулярен вратар е тяхната легенда Йежи Дудек и Карсън рядко записва минути. Въпреки всичко Карсън е включен в групата на отбора за Шампионска лига, който печели турнира в легендарния финал в Истанбул. И така, след 90 минути игра в надпреварата, Скот Карсън спечели първия си трофей.

През следващата кампания това се повтори. След само 90 минути игра в ФА Къп и записано име в групата за мача за Суперкупата на УЕФА, Карсън се сдобива с още два трофея.

Скот Карсън

Карсън преминава през няколко отбора преди да подпише с Ман Сити

Следват години на периоди под наем. Скот Карсън играе последователно за Шефийлд Уензди, Чарлтън и Астън вила без да подпише перманентен договор, докато през лятото на 2008 г. не премина в Уест Бромич Албиън. Там остана за три години, след което премина в турския Бурсаспор. В южната ни съседка Скот Карсън изкара 2 сезона, а след това се завърна в Англия за отбора на Уигън. През 2015 г. той премина в Дарби Каунти, а през 2019 г. дойде и златният му трансфер. Този в Манчестър Сити. Там той става един от най-успешните трети вратари на всички времена, като през годините е резерва на хора като Едерсон и Джанлуиджи Донарума.

С Манчестър Сити Скот Карсън печели още в първия си сезон

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С "Гражданите" Скот Карсън стана сериен победител. С изключение на периода от края на месец май 2021 г. до средата на месец юли същата година, който прекара под наем обратно в Дарби Каунти, Карсън беше част от състава на "небесносините". Още през сезон 2019/20 вратарят записа първия си трофей с Ман Сити срещу името си. Той не изигра нито една минута, но беше в групата за мачовете за Купата на Лигата на отбора и получи медал след спечелването ѝ.

Скот Карсън

Скарсън печели втора Шампионска лига

Година по-късно Скот Карсън спечели още 2 трофея. След 90 минути изиграни във Висшата лига и нито една за Купата на Лигата, той вдигна и двата трофея с Манчестър Сити. През сезон 2021/22 Карсън не записа минути в елита на Англия, но отново прибра медал вкъщи. А в кампанията, през която "гражданите" спечелиха знаменития требъл - 2022/23, Карсън се докосна само до купата на Шампионска лига, отново без нито една записана минута на терена.

Скот Карсън печели три трофея през 2024 г.

2024 г. беше най-продуктивна за Скот Карсън. Той спечели Висшата лига за сезон 2023/24 с Манчестър Сити, през лятото вдигна Световното клубно първенство, а преди да започне новия сезон, спечели и Къмюнити Шийлд. И всичко това без дори да стъпи на терена в официална среща. След края на сезон 2024/25 Карсън прекрати футболната си кариера на 40-годишна възраст. И след само 270 минути, изиграни в съответните надпревари, той спечели цели 12 трофея с Манчестър Сити и Ливърпул. Това прави средно по един трофей на 22.5 игрови минути.

Скот Карсън

Ролята на Карсън вероятно е по-голяма, отколкото подозираме

Да, Скот Карсън нямаше голяма роля на терена нито за Ливърпул, нито за Манчестър Сити. Но особено при "гражданите" той беше в ролята на опитния трети вратар, който може дори да бъде свързващото звено между треньорския щаб и отбора. Естествено, няма как да знаем всички тези неща "от кухнята", но вероятно има причина да е прекарал толкова години в състава на "гражданите", без да играе за отбора или да се раздели с него. Но именно това са причините, които остават скрити за широката публика и няма как да ги видим, когато прожекторите не са насочени към тях. Дори и ролята на Скот Карсън да е по-голяма, отколкото подозираме.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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