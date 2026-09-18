Какво означава статутът "асоцииран член" на Европейския съюз за Канада?

За да смекчи удара от търговския спор със САЩ, Канада трябва да засили икономическите си връзки с други части на света. Министър-председателят Марк Карни ясно заяви, че желае по-тесни отношения с Европейския съюз - при това в Европейския парламент, при това с уточнение, че това е канадски отговор на действията на американския президент Доналд Тръмп срещу страната. Предложението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен – направено по време на годишната ѝ реч пред Европейския парламент на 16 септември – Канада да стане „асоцииран член“ на най-мощния търговски блок в света, надхвърли очакванията на мнозина. Подобен статут би могъл да интегрира Канада по-дълбоко в европейските пазари и стратегически сектори. Това обаче би било ново партньорство, създадено специално за конкретната ситуация, като ЕС тепърва трябва да дефинира какво точно означава то.

Canadian PM Mark Carney:



Our alliance with the EU is a positive process. That’s my response to Trump. It’s a positive thing.



A stronger, more resilient, more sovereign Canada will be a more effective partner with the United States. And the same would go for the European Union. pic.twitter.com/rMYpESEV17 — Clash Report (@clashreport) September 17, 2026

Как би изглеждало асоциираното членство в ЕС?

Идеята е за партньорство, което не достига до пълноправно членство, но все пак предлага някои от ползите от него. Географското положение на Канада прави юридически невъзможно стремежа към пълноправно членство, което изисква държавите да принадлежат към европейския континент. Норвегия, Исландия и Лихтенщайн предлагат един възможен модел. Като членове на Европейското икономическо пространство, тези държави трябва да спазват правилата на единния пазар на ЕС, за да търгуват с блока, но нямат роля в управлението на институциите му, нито право на глас при приемането на законите му. Това, което получават, е възможността да продават стоки и услуги и да движат капитали към ЕС, без да се сблъскват със значителни мита или други търговски бариери. Още: Следващите асоциирани членове на ЕС - Австралия и Нова Зеландия

Председателят на комисията по международна търговия към Европейския парламент Бернд Ланге заяви, че разширените отношения с Канада биха могли да наподобяват модела на отношенията между ЕС и Швейцария, но с по-голямо политическо участие. „Със Швейцария имаме около 100 различни споразумения – връзката е доста тясна, но швейцарците не са интегрирани в процеса на вземане на политически решения“, каза Ланге. Той предположи, че на Канада би могло да се предостави известно право на участие във вземането на решения в ЕС, без тя да има пълни права на глас.

Каква би била ползата за Канада?

И Фон дер Лайен, и Карни посочиха производството, технологиите, отбраната, енергетиката и Арктика като сфери за по-задълбочено сътрудничество. В интервю за Bloomberg Карни изрази надежда за напредък в областите, свързани с правата за пътуване и образованието. Канада вече се превърна в единствената държава извън ЕС, участваща в SAFE – програмата на блока за кредитиране на обществени поръчки в сферата на отбраната на стойност 150 милиарда евро.

Що се отнася до търговията, може да се окаже трудно да се задълбочат отношения, които вече са доста тесни. Търговията между Канада и ЕС се регулира от CETA – мащабно търговско споразумение, договорено преди десетилетие, което премахна митата за почти всички стоки и осигури на ЕС по-широк достъп до канадските пазари за услуги. Въпреки че CETA влезе в сила временно, 10 държави от ЕС все още не са я ратифицирали – което може би е признак за колебание у някои страни от съюза относно по-нататъшната интеграция с Канада. Още: Тръмп плаши с още мита, ако ЕС приеме Канада

Дали това е на практика решен въпрос?

От политическа гледна точка идеята Канада да се присъедини към ЕС, дори и като асоцииран член, може да се окаже трудна за приемане от някои държави. Девет страни официално чакат ред за присъединяване към блока и всяка стъпка, която би могла да се тълкува като предоставяне на преференциално отношение към Канада, може да срещне съпротива. Украйна – страна, стремяща се към членство – отхвърли предложената от германския канцлер Фридрих Мерц идея за „членство в олекотен вариант“ за изпадналата в тежко положение държава.

Въпреки това, за ЕС би било полезно да получи нов тласък. По-рано този месец Исландия гласува против възобновяването на преговорите за присъединяване към ЕС, като една от причините е, че страната вече се ползва със значителен достъп до пазара като член на ЕИП (Европейското икономическо пространство). Макар и малка държава с население от едва 400 000 души, този отказ се оказа известен удар за Брюксел.

Друг съществен въпрос са парите. Малко вероятно е държавите от ЕС – които в момента преговарят за следващия седемгодишен бюджет на блока – да приемат радушно идеята асоцииран член да се ползва от предимствата на членството в ЕС, без да прави съответните вноски. Още: "Споделяме вярата в демокрацията": Фон дер Лайен обяви Канада като първия асоцииран член на ЕС

Може ли това да застраши икономическите отношения на Канада със САЩ?

След като миналия месец търговските преговори между САЩ и Канада приключиха без успех, президентът Доналд Тръмп наложи 50-процентни мита върху канадски стоки на стойност 20 милиарда долара, а Карни отвърна с мерки срещу американски продукти на приблизително същата стойност. Сближаването с ЕС би помогнало на Карни да реализира това, което правителството му нарича програма за суверенитет, целяща намаляване на зависимостта от чужбина. Дълбоката икономическа интеграция на Канада със САЩ и преплетените трансгранични вериги за доставки обаче биха могли да принудят Отава да направи трудни избори, включително в сфери, където стандартите на ЕС и САЩ за безопасност на продуктите и други изисквания се разминават.

След като преговорите с Вашингтон се провалиха през август, Карни заяви, че един от спорните моменти е бил стремежът на САЩ да имат право на глас относно бъдещи търговски споразумения, които Канада би могла да сключи. По думите му това е представлявало неприемливо ограничение върху правото на Канада сама да взема решенията си. Също така е ясно, че администрацията на Тръмп проявява интерес към осигуряването на по-голям достъп до огромните природни ресурси на Канада, включително петрол и полезни изкопаеми, и вероятно няма да гледа с добро око на споразумение, което гарантира на Европа подобрен достъп до тези суровини.

Търговията между Канада и ЕС бележи ръст, като през миналата година стойността на обменените стоки е възлязла на 134 милиарда канадски долара по данни на Парламентарната библиотека на Канада. Секторът на услугите е добавил още 58 милиарда канадски долара. Това все пак е само малка част от търговията на страната със САЩ, която през миналата година надхвърли 800 милиарда долара. Още: С канадски гаранции: Украйна получава 841 млн. долара от Световната банка

Колко бързо би могла Канада да се присъедини към ЕС като асоцииран член?

Тъй като става въпрос за нов тип отношения, не е ясно какви биха били следващите стъпки за официалното оформяне на асоциираното членство на Канада, нито дали то би било съпроводено със задължения, подобни на тези при пълноправното членство.

На първо място, държавите членки на ЕС ще трябва да разгледат предложението на Фон дер Лайен. Като ръководител на Европейската комисия – изпълнителния орган на ЕС – тя притежава правото на законодателна инициатива. Предложенията на ЕС за разширяване обаче трябва да бъдат одобрени и от Европейския парламент, и от Съвета на ЕС, който представлява държавите членки. Пълноправното членство в ЕС трябва да бъде одобрено единодушно от всички държави членки. Лидерите ще имат стимул да постигнат осезаем напредък, когато се срещнат за срещата на върха ЕС–Канада в Монреал през октомври.

Източник: Bloomberg