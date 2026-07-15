Хакан Фидан пристигна в Украйна за обсъждане на мирните преговори

Турският министър на външните работи Хакан Фидан замина днес за Украйна за срещи с украинския президент Володимир Зеленски, украинския външен министър Андрий Сибиха, ръководителя на офиса на Президентството Кирило Буданов, председателя на Съвета за националната сигурност и отбрана Рустем Умеров, както и представители на татарската общност в Украйна.

Посещението идва месец след като Фидан беше в Москва и веднага след приключването на срещата на "Коалицията на желаещите" в Париж. Темата за постигане на мир между Русия и Украйна отново ще бъде сред основните по време на разговорите. Турция отново ще изрази своята подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна, както и готовност отново да допринесе за това Русия и Украйна да седнат на масата за преговори.

Хакан Фидан ще засегне и темата за сигурността на корабоплаването в Черно море и необходимостта войната да не се пренася към неговите води и пристанища. В този контекст Турция смята, че е неприемливо, при каквито и да било условия, взимането на прицел на пристанища, кораби и рибарски лодки.

Още: "Скоро ще постигнем решение": Хакан Фидан се облизва за голяма хапка F-35

Ще бъде обсъдено и засилването на сътрудничеството в областта на икономиката, енергетиката и отбраната. Ще бъде представена възможността турските инвеститори в Украйна да подпомогнат възстановяването на страната чрез настоящите си инвестиции и проектите, над които работят.

Ще бъде засегната темата за увеличаване на правата на кримските татари.

През 2025 г. търговският обмен между Турция и Украйна достигна 6,6 млрд. долара. Целта е да нарасне до 10 млрд. долара.

Унгарският премиер направи голяма реклама на Турция: Вижте как Мадяр вилнее на джет (ВИДЕО)