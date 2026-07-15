Свлачища с размерите на град са открити за първи път на Плутон

За първи път са открити доказателства за свлачища на планетата джудже Плутон. Проучване, публикувано в списанието Icarus, установи, че изображения от космическия апарат New Horizons на НАСА са помогнали на учените да идентифицират шест големи области, където лед, скали и отломки са мигрирали по склоновете на три ударни кратера.

Свлачищата на Плутон

Свлачищата са добре познати на Земята, където се появяват поради движението на скали под действието на гравитацията. Те са наблюдавани и на Марс и Церера, планета джудже в главния астероиден пояс между Марс и Юпитер. На Плутон обаче, въпреки високите му скали, стръмните стени на кратера и сложния леден терен, подобни доказателства никога не са били откривани преди.

Какво видя космическият апарат „Нови хоризонти“? За своето изследване учените са използвали изображения, направени от New Horizon по време на историческото му прелитане покрай Плутон през юли 2015 г. Международен екип от планетарни учени е преразгледал изображенията от камерата LORRI, един от най-прецизните инструменти на космическия кораб, способен да разрешава характеристики с размери до 300 метра.

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В допълнение към изображенията, изследователите са използвали карти на релефа на повърхността, създадени от данните от прелитането. Сравняването на тези данни помогна за идентифициране на характеристиките на терена и потвърждаване, че откритите структури наистина са свлачища.

Учените откриха няколко характерни черти на изображенията. Те включват дъгообразни следи по горните склонове на кратерите, големи блокове лед, мигрирали надолу, и дълги ивици от отломки по дъната на кратерите.

„Тези наблюдения правят възможно за първи път да се идентифицират свлачища върху един от най-забележителните ледени обекти в пояса на Кайпер“, пишат авторите.

Изследователите измерили размера на откритите от тях свлачища и установили, че те са възникнали на височина между 1,5 и 2,2 км. След отместването си, маси от лед и скали са се придвижили по повърхността на разстояние до 14,5 км.

Най-голямото свлачище е обхванало площ от приблизително 130 квадратни километра – площ, сравнима с малък град. Учените смятат, че подобни процеси биха могли значително да повлияят на външния вид на Плутон и да оформят част от съвременния му релеф.

Откритието показва също, че Плутон не може да се счита за напълно „мъртъв“ леден свят. Въпреки разстоянието си от Слънцето и изключително ниските температури, на повърхността му продължават да се случват промени.

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„Откриването на свлачища на повърхността на Плутон предполага, че гравитационната нестабилност на склоновете е често срещан и досега неизвестен процес, който може да е играл роля във формирането на повърхността на планетата джудже“, отбелязват авторите на изследването.

Учените смятат, че шестте открити свлачища може да са само няколко от тези структури на Плутон. Някои други кратери вече показват характеристики, които потенциално биха могли да показват движение на лед и скали, но настоящите изображения са недостатъчни за окончателно заключение.

Бъдещи мисии до Плутон, оборудвани с по-мощни камери и прецизни карти на терена, биха могли да помогнат за откриването на нови доказателства за геоложка активност и по-добро разбиране на това как се е променила повърхността на далечната планета джудже.

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