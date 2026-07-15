Моторът на Испания: Отборът е във възторг, но трябва да останем спокойни!

Испанският халф Родри напомни за най-добрите си години, като изнесе майсторски клас в халфовата линия срещу Франция и направи дългоочакваното завръщане към формата, която му донесе „Златната топка“ през 2024 година. Полузащитникът бе водеща фигура в отбора на Луис де ла Фуенте, за да го изведе на финала на Световното първенство след победата с 2:0 над „петлите“ на полуфиналите.

Двадесет и два месеца след като скъса кръстни връзки, 30-годишният футболист намери идеалния момент отново да достигне върховете на представянето си, които показваше преди контузията.

Родри изигра страхотен мач срещу Франция

„Вървим стъпка по стъпка, направихме още една напред“, каза Родри, след като Испания спечели с 2:0, за да си осигури място на първия си финал, откакто взе титлата през 2010 г.

„Отборът е във възторг. Това е вторият път, когато стигаме до финал и трябва да останем спокойни и да си починем преди най-важния ни мач.“

Признаците, че Родри се завръща към нивата, които бяха толкова важни за доминацията на Сити в английския и европейския футбол по време и след спечелването на требъла на клуба през сезон 2022-23, бяха все по-видими през целия турнир. Но срещу Франция Родри се представи по начин, най-много напомнящ формата, която му донесе световния рекорд за серия без загуба - от февруари 2023 г. до май 2024 г., когато той остана непобеден за отбора на Пеп Гуардиола Сити в 74 поредни мача.

Той послужи като опорна точка на представянето на Испания, което „задуши“ френския състав и не му позволи да създаде нищо опасно пред вратата на Унай Симон. Родри доминираше, образувайки защитен триъгълник с Аймерик Лапорт и Пау Кубарси, за да лиши Килиан Мбапе, Усман Дембеле и Майкъл Олисе от времето и пространството, които търсеха в централните зони, за да притесняват Унай Симон. Показателно е, че испанският вратар нямаше какво да спасява, тъй като Родри често предотвратяваше потенциална опасност много преди тя да се появи, отнемайки топката от Дембеле или многократно затваряйки пространствата за Мбапе. Френското разочарование беше очевидно още в началото, като треньорът Дидие Дешан беше принуден да замени неефективния Адриен Рабио на полувремето в неуспешен опит да овладее контрола над халфовата линия.

„Знаехме, че ще бъде трудно, но контролирахме мача“

Отлична работа свършиха и бековете Марк Кукурея и Педро Поро, като същевременно Родри измина повече от 12,5 км в представяне, което прати Испания на финала.

„Като се имат предвид характеристиките на двата отбора, знаеше се, че единият е по-експлозивен, а другият по-ориентиран към притежанието на топката“, каза Родри. „Подкрепата от бекове – от целия отбор – беше сензационна. Знаехме, че ще бъде трудно, но контролирахме мача“.

„Знаехме, че ще имаме контрол и успяхме да спрем прехода им в атака“, каза авторът на втория гол Педро Поро. „Това е победа на отбора, не става въпрос за мен“, добави Поро, който бе избран за Играч на мача.

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