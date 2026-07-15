Киргизстан се оказа по-опасен за Путин от Тръмп. Потокът от нови руски войници намалява (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Линдзи много го искаше. Може да добавят Иран, което ще е голяма работа. Може да добавят и "Хизбула" - (санкции) ако правиш бизнес с "Хизбула". Разглеждаме го – за да почетем Линдзи, той искаше това повече от всичко, знаете как се чувстваше. Има добър шанс да бъде направено, но те искат да добавят Иран и "Хизбула". Думите са на американския президент Доналд Тръмп и касаят прословутия нов законопроект, който ще му даде възможност да налага мита върху държави, купуващи, търгуващи и препродаващи руски петрол и петролни продукти (бензин и дизел). Този законопроект има подкрепа както от републиканците, така и от демократите – водещите сенатори-автори са вече покойният Линдзи Греъм и колегата му демократ Ричард Блументал.

Reporter: Will you sign the Russia sanctions bill?



Trump: Lindsey wanted it very badly. They may be adding Iran and Hezbollah to it too.



There is a good chance it gets done. pic.twitter.com/bjRARyf9YK — Clash Report (@clashreport) July 14, 2026

Казаното от Тръмп е показателно – тази идея за закон се лансираше от Греъм от ранната пролет на 2025 година и досега не помръдна и на милиметър, именно защото американският президент не искаше. В законопроекта постоянно се правеха поправки, тъй като той тръгна с бомбастичното "до 500% мита" за помагащи на режима на руския диктатор Владимир Путин, които купуват руски петрол, газ и петролни продукти. А това са на първо място огромни пазари като Китай и Индия, но и Европа не се отказа изцяло. По-важното – първоначално законопроектът беше така построен, че Тръмп да няма пълната власт дали ще се налагат наказателни мита или не, тази власт беше в Конгреса. Президентът на САЩ показа недоволство и се почнаха редакции, които да оставят властта в неговите ръце, но минаха година и 4 месеца и нищо не се случва – освен, че Линдзи Греъм почина – ОЩЕ: Почина влиятелният сенатор Линдзи Греъм - съюзник на Тръмп и Зеленски, който готвеше ударни санкции срещу Русия

Какво сега е законопроектът? Не 500%, а 100% наказателни мита би могъл да налага Тръмп, ако бъде приет сегашният текст. Това значи евентуално мита за Китай и Индия. Законопроектът също така разширява санкциите върху военния, енергийния и финансовия сектор на Русия и нейния сенчест петролен флот – 30 дни след като евентуално бъде приет като закон, трябва да има влезли в сила наказателни мита. Но законопроектът предвижда и изключение за всяка държава, която едновременно предприема "значителни стъпки" за намаляване на зависимостта от руския природен газ и чийто общ внос на природен газ е по-малко от 15 процента от общия годишен износ на природен газ на Русия през този период от време. Актуализираният текст дава на президента на САЩ и правомощието да отмени прилагането на каквито и да е санкции или ограничения, стига Белият дом да предостави писмено удостоверение, че отмяната е "в националните интереси на Съединените щати", и доклад, очертаващ основанията, посочва Politico.

И без САЩ Русия страда с горивата

Няма проблем с горивата, след като Украйна ни подпали най-голямата рафинерия – така прозвучаха обясненията на член на ръководството на Башкирия в телевизионен ефир. Всичко е по мед и масло, така излезе от думите му – как е така по-точно си е мистерия, след като има данни, че двете основни инсталации на рафинерията в Салват са извън строя. Производствените ни мощности са достатъчни, имаме резерви – ще има достатъчно количества горива, спокойно, заяви Олег Тищенко, зам.-министър на промишлеността на Башкирия. Ще си проличи от опашките през следващите дни – а вече руското издание "Вьорстка" посочи на база трима свои източници, че руското правителство е забранило на руските губернатори и регионални власти по независим от централната власт път да търсят горива за областите и регионите, които управляват - ОЩЕ: Нова рафинерия на "Газпром" е в пламъци, удар има и в Геленджик (ВИДЕО)

All according to plan. Authorities in Russia’s Bashkortostan said today’s strike on the region’s refinery will not affect local fuel supplies. The statement came after key primary processing units at the facility were hit during the attack. #Russia pic.twitter.com/Tz3fCuO0pw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 14, 2026

Интересна новина по линията на петрола и горивата – бившата СССР република Киргизстан наложи забрана за износ на петрол и петролни продукти чрез автотранспорт и жп транспорт. Могат да се изнасят обаче нафта и мазут, но със специално разрешение. Ограничението ще остане в сила, докато вътрешният пазар не се насити или не се формират общи пазари за петрол и петролни продукти в рамките на Евразийския икономически съюз, според постановление, публикувано на уебсайта на киргизстанското правителство. Специално за износа чрез автотранспорт има посочена конкретна засега дата – до 1 април, 2027 година, но забраната може да се удължи. Дали забрани като тази идват заради случки като тези в Башкирия или заради кадри като поредната надупчена от Украйна ТЕЦ в Крим – всеки сам може да си отговори:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Русия е успяла да набере 195 000 нови войници до началото на юли, 2026 година т.е. за първото полугодие на годината – това е под 50% от заложената цел от 409 000 души, твърди украинското външно разузнаване. През 2024 година средно на ден руснаците са набирали по 1200 нови войници, а сега – по 1090. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) изчислява, че за всеки квадртен километър украинска земя, който руснаците завземат или в който се инфилтрират, дават по 1298 убити и ранени – данните са за юни, 2026 година. За сравнение, през юни 2025 година руските жертви са били само по 68 на квадратен километър. Главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски съобщи за 400 руски военни жертви на квадратен километър, но само за Донецка област. (ВИДЕО, 18+: може да бъде видяно само от регистрирани потребители на социалната мрежа "Х" и само ако са логнати в профила си)

Русия възнамерява да увеличи производството на ракетите си "Бандерол" (по същество това е ракета-дрон с реактивен двигател) до 120 месечно, твърди Серхий Бескрестнов, съветник на украинския министър на отбраната Михайло Федоров. Ракетата има обхват от около 500 километра, досега обаче са регистрирани удари само до 300 километра, и носи бойна глава с 50 килограма взрив, като се изстрелва от дронове като "Орион". Ако успее с плановете си, Русия би могла да изстрелва по 4 такива ракети дневно. "Като цяло, нищо изключително. Крилата ракета с малка бойна глава", казва Бескрестнов.

Вече 64 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 14 юли е имало 253 бойни сблъсъка спрямо 244 на 13 юли. Руснаците са хвърлили 250 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 1 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3282 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 380 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 559 FPV дрона, което е с около 1900 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е било най-тежко – 40 руски пехотни атаки са били отбити там. Още 20 са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, също толкова е имало и в района на Гуляйполе, Запорожка област. 26 руски пехотни атаки са организирани в Славянското направление, а 16 – в съседното от север Лиманско направление. Още 10 са станали в Южнослобожанското направление – района на Вовчанск и селата южно от него.

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец обръща внимание в нов анализ на Купянското направление. Според него, руснаците се мъчат да разделят фронта там на две части – по линията Пищане – Купянск-Узловой, т.е. леко южно от самия Купянск. Първата цел е да се превземе източната част на Купянск, през селата Петропавловка и Кучеровка. Машовец отчита успехи на частите на 47-ма руска танкова дивизия в Куриловка и Кишаровка – малки щурмови групи са напреднали в нови позиции (Куриловския лицей например), но още нямат пълен контрол. Украинският експерт има данни и, че малки руски щурмови групи са напреднали към Купянски лицей № 7, в района на Млечноконсервния завод, Кучеровка и разрушения магазин за търговия на едро "Комора". Може да се каже, че ситуацията за украинската армия бавно се влошава, заключва Машовец. Но и казва следното – да, руските части са по-многобройни, но поради това, че атакуват, се нуждаят постоянно от нови попълнения. "Рано или късно те все пак трябва да бъдат изтеглени към временни пунктове за разполагане, за да възстановят боеспособността си. И с това руското командване вече има доста очевидни затруднения. То все още може да поддържа числено превъзходство в пехотата над Въоръжените сили на Украйна в Купянското направление, но му става все по-трудно да го прави всеки ден", твърди украинският военен експерт. Според него, за Купянското направление руснаците не могат да очакват значителни външни подкрепления, евентуално може ако се откажат да превземат Борово (южно от Купянск) и да дойде на помощ Четвърта руска танкова дивизия. "А това всъщност означава, че украинското командване в Купянското направление почти сигурно ще има времето и възможността да вземе и приложи свои собствени решения относно запазването на Купянския отбранителен район. Въпросът е дали ще може да се използва ефективно тази възможност", добавя Машовец.

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 122 далекобойни дрона и 2 ракети Х-59/Х-69 по цели в Украйна. Свалени са 101 дрона – на 19 места е имало удари от руски ракети и дронове на 19 места, съобщават украинските ВВС. Майор Роберт Бровди, с позивна "Мадяр", който командва Силите за работа с безпилотни системи на украинската армия, съобщи в профилите си в социалните мрежи, че тази нощ украинските далекобойни дронове са поразили още 20 кораба от руския сенчест флот в Азовско море, 17 от които – танкери. Какви са тези танкери, припомнете си – ОЩЕ: Сметката с прегорели кораби от руския сенчест флот набъбва (ВИДЕО)