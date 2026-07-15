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Кралят на Испания поздрави „Ла Фурия“: За пореден път доказахте защо сте един от най-великите отбори в света! (ВИДЕО)

15 юли 2026, 13:26 часа 573 прочитания 0 коментара

Испанският крал Фелипе VI поздрави националния отбор по футбол на страната за достигането до финала на Световното първенство в Северна Америка. Той дори се е обадил на старши треньора Луис де ла Фуенте малко след победата с 2:0 над Франция на полуфиналите на Мондиала.

„Дойде моментът да се борим за титлата“

„Испания е на финал! Вие за пореден път доказахте защо сте един от най-великите отбори в света. Сега, с цяла страна до вас, дойде моментът да се борим за титлата“, публикуваха от кралския дворец в социалната платформа X във вторник вечер и добавиха: „Благодаря ви, че ни накарахте да се насладим на това пътешествие. Давайте“.

Видео показа как крал Фелипе, кралица Летисия и дъщерите им гледат мача по телевизията и празнуват победата, всички облечени в екипи на националния отбор.

Де ла Фуенте заяви след срещата в Арлингтън, че крал Фелипе се е обадил, за да честити на националите и да им пожелае всичко най-добро за финала в неделя срещу Аржентина или Англия.

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„Горди сме, че нашият крал се обади и че успяхме да доставим такава радост на хората“, каза още Лиус де ла Фуенте.

Междувременно френският отбор беше утешен от президента на страната Еманюел Макрон след поражението в Деня на Бастилията.

„Браво на Испания за това класиране. Благодаря на „сините“, че носят цветовете ни с всеотдайност. Трудно е да се приеме загубата тази вечер, но отборът е млад и пълен с потенциал“, написа Макрон в платформата X.

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Испания отбор Франция отбор Световно първенство по футбол 2026 крал Фелипе
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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