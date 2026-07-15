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Колко струва да не ходиш да умираш като войник в Украйна за Путин: Руски работодатели знаят и плащат (ВИДЕО)

15 юли 2026, 12:56 часа 863 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Колко струва да не ходиш да умираш като войник в Украйна за Путин: Руски работодатели знаят и плащат (ВИДЕО)

1100 долара (100 000 рубли) – това е цената, която руски работодател трябва да плати за всеки свой служител, който реши, че му трябва да работи, а не да отиде да воюва за руския диктатор Владимир Путин в Украйна. Защото в Русия вече има квоти за работодателите – Бурятия е първият пример, точно един от руските региони с уж някаква автономия, дали най-много военни жертви досега в украинската авантюра на Путин – ОЩЕ: Ще ви има, докато сте полезни: От Бурятия задължително се пращат войници в руската армия (ВИДЕО)

Цената на откупа да не ходиш да умираш в Украйна се появява във вътрешен документ от Муйския район на Република Бурятия, озаглавен "План за подбор на кандидати за военна служба по договор".

Числата в самия план показват колко сериозна е пропастта между търсене и предлагане. През 2025 г. предприятията в Муйския район е трябвало да изпратят 37 души, но договор подписват едва 13. Въпреки това за 2026 г. квотата е вдигната на 61 – почти двойно повече спрямо неизпълнената година преди това. Това видимо разминаване издава логиката на цялата система: бройката не отразява колко хора реално са склонни да заминат, а се спуска отгоре като план, който фирмите са задължени да покрият. По думите на източник, близък до администрацията на републиката, схемата действа не само в Бурятия, а в цяла Русия – централната власт задава квоти, а местните власти разпределят задълженията по предприятия, коментира изданието Frontline Monitor.

Цената от 1100 долара обаче е ориентировъчна – предприемач от Сибир разказва, че му искали по 450 000 за всеки войник, който не успее да изпрати от своите работници, а месечно трябва да се пращат по двама.

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Бурятия обаче не е изключение. В Рязанска област е в сила наредба, според която всяка фирма праща войници според това колко е голяма: двама от компании с персонал 150 до 300 души; трима с персонал 300 до 500 души и петима за по-големите – ОЩЕ: Еничарство по руски: Фирми задължени да избират служители за пушечно месо (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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