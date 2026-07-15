Влиятелен руски Z-канал видя двуличие на Радев за Украйна: "Прави го за рейтинг"

Руските военни пропагандисти - т.нар. Z-канали - са в истински възторг от изявлението на българския премиер Румен Радев, че мястото на България не е в "Коалицията на желаещите" за Украйна. Темата е сред основните, дискутирани от Z-блогърите от вчера насам, когато от Париж министър-председателят за пореден път отдалечи страната ни от подкрепата за Киев и от позициите на Европейския съюз и НАТО. Той получи покана от френския президент Еманюел Макрон за водената от Франция и Великобритания коалиция, в чиито срещи до момента България се включваше, но категорично отказа.

Не отказа обаче да посети Париж за военния парад по случай френския национален празник.

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"Поддръжниците на безвъзмездното финансиране на така наречената „Украйна“ в Европа отново намаляват, като все повече политици се обявяват против финансирането на военния потенциал на украинските въоръжени сили и не желаят да удължават конфликта. Този път българският министър-председател Румен Радев обяви, че страната напуска така наречената „Коалиция на желаещите“ и няма да подкрепя властите в Киев", празнува военнопропагандният Telegram канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук.

Коалицията е британско-френска инициатива за оказване на координирана помощ на Украйна, която вече наброява 40 участници, предимно европейски страни, готови да станат гаранти на евентуално мирно споразумение с Русия. В това число са дори Северна Македония и Молдова. Сред основните обсъждани теми от коалицията е разполагане на мироопазващ контингент на украинска земя, но само за следене на евентуален бъдещ мир, не са участие във военни действия.

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Снимка: Getty Images

"Някои медии наричат Румен Радев „проруски“ политик, но е важно да се разбере, че всякакво затопляне на отношенията между ръководството в София и Москва е малко вероятно. Изчерпването на ресурсите за подкрепа на украинските въоръжени сили сред балканските държави едва ли е новина. Решителността на Радев вероятно е свързана по-скоро с политическите рейтинги в самата България, която преживява сериозна правителствена криза", смята обаче "Рибар".

Освен това в края на март 2026 г. украинският президент Володимир Зеленски подписа 10-годишно споразумение за сигурност с българското служебно правителство на Андрей Гюров. София обсъжда и възможността да се присъедини към "Сделката за дронове" - отбранително споразумение за съвместно производство на дронове с украинските въоръжени сили, напомня каналът.

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"Позицията на Радев няма да окаже съществено влияние върху обема и редовността на военната помощ за украинските сили. Всъщност България по същество няма да спре доставките; те просто ще преминат на търговска основа. Оръжия, дронове, боеприпаси и средства от Великобритания, Германия, Франция, САЩ и други държави ще продължат да пристигат в още по-големи количества в бъдеще. Достатъчно е да погледнем вчерашното изявление на Макрон относно прехвърлянето на изтребители „Рафал“ и лицензи за производство на ракети", категоричен е Звинчук.

Новината обикаля и други Z-канали, но без допълнителни цветущи коментари - например топ пропагандистът на диктатора Владимир Путин - Владимир Соловьов - също ѝ обърна внимание.