Известен бивш депутат от ПП поема важен отдел в Дарик

Бившият депутат от "Продължаваме промяната" Искрен Митев поема позицията търговски директор на Дарик Медия Груп. В новата си роля той ще отговаря за цялостната търговска стратегия на групата, развитието на екипа и създаването на нови възможности за партньорства с рекламодатели и агенции, съобщиха от медията.

Митев вече е познато лице като водещ на предаванията "Портрети на успеха" и "Часът на успеха", в които представя историите, решенията и уроците на успешни български предприемачи и лидери.

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Новата му позиция разширява неговото участие в развитието на групата и поставя фокус върху изграждането на силна, модерна и ориентирана към резултати търговска организация.

Сред основните приоритети на Искрен Митев ще бъдат интегрирането на търговските възможности на различните платформи в групата, както и разработването на нови рекламни формати с висока добавена стойност за клиентите. Като търговски директор Искрен Митев ще работи за развитието на дългосрочни отношения с ключови рекламодатели, привличането на нови партньори и повишаването на ефективността на търговските процеси в цялата група.

"Вярвам, че с неговата енергия, предприемаческо мислене и умение да обединява хора ще изградим един от най-силните търговски екипи на българския медиен пазар“, коментира Христо Христов, изпълнителен директор на Дарик Медия Груп.

"За мен Дарик винаги е бил много повече от медия - това е платформа за доверие и дом на истински, вдъхновяващи истории, разказани от смели и независими журналисти", споделя Искрен Митев.