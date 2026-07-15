Дори Вучич пристигна в Киев в Деня на украинската държавност: Не питаме къде е Радев

На 15 юли украинците празнуват едновременно Деня на украинската държавност и Деня на покръстването на Киевска Рус. Съюзниците на Киев ще отбележат тази година двойния празник заедно с украинския народ като още един израз на подкрепата и солидарността си с нападнатата от Русия държава.

Тази сутрин в украинската столица пристигнаха румънският президент Никушор Дан, молдовският президент Мая Санду и сръбският им колега Александър Вучич. Сред първите пристигнали беше и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, за която това е 11 посещение от началото на пълномащабната руска инвазия. Вучич едновременно ще съчетае визитата и с участието си на петата среща на върха Югоизточна Европа - Украйна. Впрочем сръбският канал в Х "СРБИН инфо" пише по повод новината: "Вучич пътува до Киев: руснаците този път няма да му простят."

От българска страна не се очаква да видим нито президента Илияна Йотова, нито премиера Румен Радев, което едва ли е изненадващо след като Радев вчера извади България от "Коалицията на желаещите" и следва курс на отделяне и разграничаване от политиката на ядрото на съюзниците си в ЕС и НАТО, които докато вървят в една посока, България под негово ръководство тръгва в противоположната.

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Припомняме, че и Никушор Дан, и Мая Санду участваха както в извънредната среща на "Коалицията на желаещите" на 13 юли, така и в тържествата и военния парад по случай Националния празник на Франция на 14 юли.

От българска страна на официално посещение в Киев днес пътува министърът на външните работи Велислава Петрова, която съобщи за предстоящата визита в понеделник от Брюксел.

Какво отбелязва днес Украйна? Едновременно приемането на християнството през 988 г. от великия княз Владимир Велики и покръстването на народа на Киевска Рус, което украинците разглеждат като първия голям цивилизационен избор на държавата им, и Денят на украинската държавност, учреден от президента Володимир Зеленски през 2021 г. по време на честванията за 30-годишнината от независимостта на страната.

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European officials and leaders arrived in Kiev.



Including Serbian President Aleksandar Vučić, Moldovan President Maia Sandu, Romanian President Nicusor Dan, and European Commission President Ursula von der Leyen.



ukr_leaks_eng pic.twitter.com/WY6bnVlrTj — Beate Landefeld (@BeateLandefeld) July 15, 2026

Заглавната снимка е архивна.