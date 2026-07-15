Ердоган начело на шествие за десетата годишнина от опита за преврат

С поредица от събития в цялата страна днес Турция отбелязва десетата годишнина от опита за преврат на 15 юли 2016 г., за чийто организатор е сочена терористичната организация ФЕТО на починалия през 2024 г. ислямистки проповедник Фетхуллах Гюлен. Шествия, изложби, конференции, арт инсталации, събития за близките на загиналите, както и специални турове, с които събитията от преди десет години ще бъдат представени пред журналисти, са част от програмата под надслов „Волята е наша, победата е наша“, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

Кулминацията на програмата ще бъде в столицата Анкара, където от 17 ч. местно (и българско) време ще се проведе паметно шествие, водено от президента Реджеп Тайип Ердоган, информира БТА. Организаторите очакват близо 20 хил. души, а целта е отново да бъде подчертана решителността на гражданите срещу опита за преврат и силната воля за опазване на демокрацията и волята на народа.

Десет влака ще бъдат пребрандирани с мотото „Волята е наша, победата е наша“. През цялата седмица те ще пътуват по различни маршрути из Турция и ще показват снимки от историческата нощ.

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Инсталация в истанбулския район „Юскюдар“ ще съживи спомена за героизма на 253 души, които загинаха при опита за преврат. За всеки от тях ще се вее по едно турско знаме, ще бъдат изписани също така имената, датата и мястото на раждане на жертвите от 15 юли 2016 г.

В района на площадите „Юскюдар“ и „Таксим“ ще бъде създадено „дърво на спомена“. Чрез специални екрани гражданите ще могат да споделят мислите, чувствата и посланията си, свързани със загиналите.

Поход за демокрация и почитане на паметта на героите ще бъде проведен и на моста над Босфора „Мостът на мъчениците от 15 юли“. Очаква се към него да се включат близо 5000 души.

В 22:15 ч. над "Моста на мъчениците от 15 юли“ ще бъдат вдигнати 1500 дрона, които със своите светлини ще изобразят турското знаме на небето.

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