Хакер за милиони евро: Задържан при операция на “Европол“

Хакер с потенциал да натрупа милиони евро е задържан на територията на Европа. Гръцката полиция е задържала 38-годишен мъж в рамките на операцията “Ендгейм“, провеждана от “Европол“ за борба срещу международната киберпрестъпност, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Властите в Гърция са разбили инфраструктура за зловреден софтуер, който е засегнал стотици хиляди компютри по цял свят, се казва в съобщение на полицията. Заподозреният, който е албански гражданин, е бил задържан в Атина на 3 ноември. Смята се, че той е създател и продавач на троянския вирус за дистанционен достъп VenomRAT. Той е бил задържан по силата на европейска заповед за арест, издадена от Франция.

Достъп до над 100 хиляди портфейла

Още: Експерт: Държави поддържат свои специални кибер армии

“Главният заподозрян зад софтуера за кражба на информация е имал достъп до над 100 хиляди портфейла за криптовалута, принадлежащи на жертвите, които са потенциално на стойност милиони евро“, се казва в съобщение на “Европол“.

Снимка iStock

Цената на използването на хакерското приложение е варирала от 150 евро месечно до 1550 евро на година.

“Европол“ съобщи, че последната фаза на операцията “Ендгейм“ е била насочена срещу крадците на информация “Радамантис“ (Rhadamanthys), троянския вирус VenomRAT и ботнета “Елизиум“ (Elysium). Тя е била проведена в 10 страни, включително САЩ.

Още: Теч на данни: Администрацията на Тръмп забърка нов скандал с приложението Signal

При обиска на дома на задържания е откриjа версия на кода на зловредния софтуер, доказателства за администрирането на уебсайт, в който той се предлага, подозрителни имейли и сметки за криптовалута.

Конфискувани са седем харддиска, три флашки и дигитален портфейл с криптовалути на стойност 140 424 долара.

Още: САЩ дават 2,5 млн. долара за ареста на заподозрян украинско-беларуски хакер