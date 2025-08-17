Срещата Тръмп-Путин:

Хаос, сълзотворен газ и арести: Протестите в Сърбия ескалират (ВИДЕА)

17 август 2025, 12:32 часа 527 прочитания 0 коментара
Антиправителствените протести в Сърбия продължават, като тази нощ те ескалираха. Нападнати бяха кметството и офисът на управляващата партия. Стигна се до безредици в Белград и Валево, в западна Сърбия. Демонстрациите ескалираха в сблъсъци с полицията, след като протестиращи хвърляха фойерверки по сградата на градската администрация и офиса на управляващата Сръбска прогресивна партия.

Полицията в Белград използва сълзотворен газ, за да разпръсне хората. Общо 18 протестиращи бяха арестувани през нощта срещу неделя.

Безредиците се пренесоха и в други градове. В западния град Валево младежи подпалиха и изпочупиха офиса на управляващата Сръбска прогресивна партия.

Недоволството започна след смъртта на 16 души при срутването на покрива на реновирана жп гара в Нови сад. Протестите бяха предимно мирни, преди сряда, когато 27 полицаи и около 80 протестиращи бяха ранени при сблъсъци, а 47 души бяха задържани.

Исканията на хората остават непроменени - предсрочни парламентарни избори.

 

 

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
