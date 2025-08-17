Хаос, сълзотворен газ и арести: Протестите в Сърбия ескалират (ВИДЕА)

Антиправителствените протести в Сърбия продължават, като тази нощ те ескалираха. Нападнати бяха кметството и офисът на управляващата партия. Стигна се до безредици в Белград и Валево, в западна Сърбия. Демонстрациите ескалираха в сблъсъци с полицията, след като протестиращи хвърляха фойерверки по сградата на градската администрация и офиса на управляващата Сръбска прогресивна партия.

ОЩЕ: "Не сме боксови круши": Поредни сблъсъци на протести в Сърбия

📢Protests continue in Serbia: city hall and ruling party office attacked



Demonstrations escalated into clashes as protesters threw fireworks at the city administration building and the office of the ruling Serbian Progressive Party.



In response, security forces used tear gas… pic.twitter.com/oXaOP0Yqj5 — NEXTA (@nexta_tv) August 17, 2025

Полицията в Белград използва сълзотворен газ, за да разпръсне хората. Общо 18 протестиращи бяха арестувани през нощта срещу неделя.

Безредиците се пренесоха и в други градове. В западния град Валево младежи подпалиха и изпочупиха офиса на управляващата Сръбска прогресивна партия.

ОЩЕ: Десетки арестувани и пострадали при поредна нощ на сблъсъци в Сърбия

Недоволството започна след смъртта на 16 души при срутването на покрива на реновирана жп гара в Нови сад. Протестите бяха предимно мирни, преди сряда, когато 27 полицаи и около 80 протестиращи бяха ранени при сблъсъци, а 47 души бяха задържани.

Исканията на хората остават непроменени - предсрочни парламентарни избори.