ВИДЕО: Мони Николов вече показва на какво е способен в Локомотив (Новосибирск)

Младата звезда на българския волейбол Симеон Николов вече тренира с новия си клуб Локомотив (Новосибирск) и започна да показва на какво е способен. 18-годишният разпределител, който бе с основна заслуга за спечелените сребърни медали от мъжкия национален отбор по волейбол на България на Световното първенство във Филипините, започна да раздава страхотни топки за новите си съотборници в Русия.

Симеон Николов тренира на високи обороти преди дебюта си за Локомотив

Мони Николов се отличава с изключителна изобретателност, като често действа непредсказуемо за противниковия отбор. Освен това младокът е много прецизен в разпределянето на топката към нападателите, и то от най-различни позиции на игрището. А в Локомотив вече започват да виждат това, като в социалните мрежи се появи видео, което показва чудесните отигравания на българския волейболист.

Отборът на Локомотив (Новосибирск) е воден от българския треньор Пламен Константинов, който се очаква да разчита на Николов като титулярен разпределител. Мони Николов ще може да дебютира за руския си отбор още на 18 октомври, когато Локомотив се изправя срещу тима на Кузбас (Кемерово). Целта пред Николов е да продължи да трупа опит на най-високо ниво в клубния волейбол и да се развива, като тъкмо затова избра да играе в Локомотив.