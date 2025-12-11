След удар в стена: Мъж и жена с тежки травми

Възрастни мъж и жена са с множество наранявания след катастрофа на пътя Добрич - Бранище, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР, цитирани от Нова телевизия.
Отзовалите се на сигнала полицаи установили, че 73-годишен мъж, който управлявал автомобила, се ударил в стена на контролно-пропускателен пункт “Бранище“.
В резултат на инцидента шофьорът е е със счупена ръка, счупени ребра и пневмоторакс. Пострадала е и пътуващата с него 71-годишна жена, която е със счупвания на краката.
Двамата са настанени за лечение в МБАЛ – Добрич. По случая е образувано досъдебно производство.
Катастрофата временно затрудни трафика в района.
