Това е правна тирания: Кремъл с обвинение към Полша

11 декември 2025, 13:41 часа 267 прочитания 0 коментара
Кремъл отправи остри реплики днес към Варшава, обвинявайки я в "правна тирания", след като полските власти арестуваха известен руски археолог по искане на Украйна. Става дума за Александър Бутягин, който след незаконното анексиране на Крим от Москва, е ръководил археологическа експедиция в Керч, поръчана от музея Ермитаж. Бутягин не е имал разрешителни от украинските власти, но е извършвал разкопки на защитен обект от културното наследство - древния град Мирмекион. Археологът е обвинен от Украйна в унищожаване на културното наследство. Така, когато Бутягин е преминавал през Полша тези дни на път за Нидерландия, където е трябвало да изнесе поредица от лекции, той е бил задържан от полските правоохранителни органи по искане на украинската страна.

След разпит, Варшавската окръжна прокуратура е постановила Бутягин да остане под временен арест за срок от 40 дни.

Това разгневи Кремъл като от руското външно министерство заявиха, че обвинението на Украйна, според което Бутягин е арестуван, е абсурдно.

"Това е абсолютна правна тирания", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. "Разбира се, ще поискаме по дипломатически канали правото да защитим интересите на нашия гражданин", каза той.

Елена Страхилова
