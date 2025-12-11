Това е правна тирания: Кремъл с обвинение към Полша

Кремъл отправи остри реплики днес към Варшава, обвинявайки я в "правна тирания", след като полските власти арестуваха известен руски археолог по искане на Украйна. Става дума за Александър Бутягин, който след незаконното анексиране на Крим от Москва, е ръководил археологическа експедиция в Керч, поръчана от музея Ермитаж. Бутягин не е имал разрешителни от украинските власти, но е извършвал разкопки на защитен обект от културното наследство - древния град Мирмекион. Археологът е обвинен от Украйна в унищожаване на културното наследство. Така, когато Бутягин е преминавал през Полша тези дни на път за Нидерландия, където е трябвало да изнесе поредица от лекции, той е бил задържан от полските правоохранителни органи по искане на украинската страна.
След разпит, Варшавската окръжна прокуратура е постановила Бутягин да остане под временен арест за срок от 40 дни.
Това разгневи Кремъл като от руското външно министерство заявиха, че обвинението на Украйна, според което Бутягин е арестуван, е абсурдно.
"Това е абсолютна правна тирания", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. "Разбира се, ще поискаме по дипломатически канали правото да защитим интересите на нашия гражданин", каза той.
