Дългогодишен треньор на Кобрата: Прави нещо уникално, дано да бъде на ниво и да ни зарадва

Дългогодишният треньор на Кубрат Пулев – Михаил Таков коментира предстоящия двубой не неговия възпитаник срещу Мурат Гасиев. Както е известно, двамата боксьори ще се качат на ринга в битка за регулярната световна титла на WBA, която в момента е притежание на Кобрата. Срещата между Пулев и руснака ще се състои утре, 12 декември на специална галавечер, която ще се проведе в Дубай.

Михаил Таков говори пред „Спортна джунгла“ като заяви, че България до момента не е имала боксьор, който на 44-годишна възраст да продължава да се състезава на толкова високо ниво. Опитният специалист допълни, че това, което прави в момента Кобрата е уникално. Таков също така сподели по какъв начин Пулев може да излезе победител в битката с Мурат Гасиев.

Михаил Таков даде ценни съвети на Кубрат Пулев

„Не сме имали такъв състезател на подобна възраст, който да продължава с бокса на подобно ниво. Нито при аматьорите, нито при професионалистите. Той е първият. Прави това, което му е на сърце. Кубрат знае най-добре защо продължава. Може да спре когато си поиска. Има прекрасно семейство. Хубави дечица, жена до себе си и възможности. Това, което прави е уникално“.

„Кубрат трябва да започва с хубава предна ръка. Да усеща кога да пусне дясната. Трябва да се пази от силните страни на Гасиев, като прецени дали да влезе в клинч или да контрира. С неговия щаб ще направят необходимото, за да бъде на ниво в този мач и да ни зарадва“, заяви Мишо Таков.

