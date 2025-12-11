Войната в Украйна:

Близо ли сме до оставка? Управляващите отложиха с 30 минути гласуването на вота на недоверие

11 декември 2025, 13:38 часа 273 прочитания 0 коментара
Близо ли сме до оставка? Управляващите отложиха с 30 минути гласуването на вота на недоверие

Депутатите от управляващото мнозинство отложиха с 30 минути гласуването на вота на недоверие! Това засилва спекулациите, че в следващия час кабинетът "Желязков" може да хвърли оставка след многохилядните протести от вчера (10 декември), с които българи по целия свят поискаха оставка и смяна на модела "Борисов-Пеевски" във властта.

Гласуването трябваше да се проведе в 13:30 ч., точно 24 след края на вчерашния дебат. Внезапно Павела Митова от "Има такъв народ" застана пред трибуната и помоли за половин час почивка, като не уточни причината. Искането ѝ беше съпроводено от викове от опозицията "оставка".

В закона е записано, че "гласуването на проекта за решение се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията."

По непотвърдена информация в този момент правителството обсъжда дали да подаде оставка. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Вот на недоверие
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес