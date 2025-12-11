Спорт:

Скръбна вест за българската спортна гимнастика!

11 декември 2025, 13:45 часа 366 прочитания 0 коментара
Скръбна вест за българската спортна гимнастика!

Българската спортна гимнастика загуби уважавания треньор и дългогодишен деятел Живко Пандезов.

Той остави ярка следа в спорта като състезател и треньор в ГК „Левски-Спартак“, както и като личен наставник на едни от водещите ни национални състезатели. Под негово ръководство Стойчо Гочев, Мариян Пенев, Георги Срумен и Илиян Александров представяха България на европейски и световни първенства и на Олимпийски игри. Живко Пандезов подготвяше и Веселина Генчева за участието ѝ на Олимпиадата през 1996 г.

Българската спортна гимнастика загуби уважавания треньор и дългогодишен деятел Живко Пандезов. Той остави ярка следа в...

Posted by Българска федерация по гимнастика on Tuesday, December 9, 2025

С професионализма и отдадеността си той допринесе много за развитието на спорта и за успехите на поколения български гимнастици. Поклон пред паметта му!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
почина спортна гимнастика информация 2025
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес