Дайте Донбас на Путин без нищо сигурно в замяна: Това ли изисква Тръмп от Зеленски?

Териториалният въпрос е най-значимото препятствие пред усилията на американския президент Доналд Тръмп да бъде постигнат какъвто и да е мир в Украйна. Путинова Русия и САЩ на Тръмп искат Украйна да се изтегли от Донбас т.е. да остави без бой на руския диктатор Владимир Путин да владее де факто 25% от Украйна – Донбас е голям приблизително колкото половин Англия.

Голям дял от 1 млрд. долара, които Украйна похарчи миналата година, бяха похарчени за защитни съоръжения в Донбас – лабиринти от окопи, бодлива тел, мини и други препятствия. Русия се стреми да превземе крепостния пояс: Покровск – Константиновка – Дружковка – Славянск – Краматорск, като дотук е най-близо до това да поеме пълен контрол над Покровск. Сега Тръмп се мъчи да накара Киев да предаде всичко това на Русия – а западно от крепостния пояс вече идват по-равнинен терен, който ще е по-труден за защита – път към Харков, Днипро, Киев.

Стив Уиткоф, специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток, който стана главна фигура в преговорите и особено връзките с Кремъл, е обсбен от идеята, че ако Украйна даде Донбас на Путин, ще има дългосрочен и устойчив мир, пише Financial Times. А първоначалният план на Тръмп беше фокусиран върху демилитализирана зона в Донбас под руски контрол, без руски войници. Че Русия ще изпълни такова нещо не може да се вярва, смята финландският анализатор Емил Кастехелми, част от Black Bird Group. Възможно е Украйна да се съгласи само ако европейски войници дойдат на украинска земя и има силни гаранции, че те ще действат в случай на бъдеща руска агресия, добавя той. Примерът с Минските споразумения е пресен – те бяха договорени в моменти, в които Русия беше в по-силна позиция на бойното поле и всички видяха какво се случи.

Техническите детайли на бъдещо споразумение са най-важни, заключва друг анализатор – Майкъл Хофман.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
