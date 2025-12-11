Спорни проекти за Украйна, Русия вън от изолацията: САЩ предлагат "бизнес мир", а Европа е в шок

През последните седмици администрацията на американския президент Доналд Тръмп е предала на европейските си колеги поредица от документи, всеки от които само по една страница. В тях САЩ излагат своята визия за възстановяването на Украйна и завръщането на Русия в световната икономика при сценарий на мир. Предложенията са предизвикали ожесточена битка на преговорната маса между Америка и европейските ѝ съюзници, твърди The Wall Street Journal и добавя, че резултатът може да промени коренно икономическата карта на Стария континент.

200 млрд. долара от замразени руски активи за проекти в Украйна

Американският план е изложен в приложения към текущите мирни предложения, които не са публични, но са били описани пред медията от американски и европейски официални лица.

Документите съдържат подробни планове за американски финансови фирми и други предприятия да използват около 200 милиарда долара от замразени руски активи за проекти в Украйна, включително масивен нов център за данни, който ще се захранва от най-голямата атомна електроцентрала в Европа. АЕЦ Запорожие е окупирана от руски войски още от самото начало на войната. В плана явно не се посочва под чий контрол ще е централата - поне не и според материала на американската медия.

Извеждане на руската икономика от кризата

Друго приложение представя общата визия на Америка за извеждането на руската икономика от кризата, като американски компании инвестират в стратегически сектори - от добив на редкоземни елементи до сондажи за нефт в Арктика, и помагат за възстановяването на руските енергийни потоци към Западна Европа и останалата част от света.

Снимка: Getty Images

Как това би се вписало с новата стратегия на Европейския съюз за пълен отказ от руския газ, не е ясно. Европа, която се опитва да се откаже от руския газ, откакто диктаторът Владимир Путин нахлу в Украйна през 2022 г., за да лиши Кремъл от средства за войната и да намали собствената си зависимост от стратегическия си съперник, не желае да възобнови закупуването на енергия от страна, която счита за най-голямата заплаха за сигурността си: Забраната за руския газ в ЕС: Специални ограничения за вноса от "Боташ" и "Турски поток" в България.

Тръмп прави всичко възможно, за да реинтегрира Русия в глобалния политически и икономически ред. Некласифицираната версия на новата стратегия за сигурност на САЩ предлага нова група "Г-7", която изключва Европа, но включва Русия, Китай и Индия. Тя също така призовава за по-малко военна подкрепа за ЕС и има за цел да извади Италия и Унгария от влиянието на Брюксел, отчита Politico.

Европа не е сигурна дали да приеме насериозно предложенията

Някои европейски служители, които са видели документите, казват, че не са сигурни дали да приемат сериозно някои от предложенията на САЩ. Неназовано официално лице ги сравнява с визията на Тръмп за изграждане на Ивицата Газа като Ривиера. Друг, позовавайки се на предложените енергийни споразумения между САЩ и Русия, посочва, че това е икономическа версия на конференцията от 1945 г., на която победителите във Втората световна война разделят Европа. „Това е като Ялта“, добавя източникът.

Длъжностно лице от Белия дом е казало, че Тръмп и неговият екип работят по сключването на споразумение за прекратяване на войната.

ЕС може би е най-склонен да се съгласи с плана за замразените руски активи. Блокът също се опитва да осигури заем на Украйна с обездвижените средства на Руската централна банка в рамките на блока, макар това да среща остра съпротива от Белгия, където се държат повечето активи: Белгия заплаши: Ако дадете руското имущество, даваме ви на съд.

Преговорите за мир вече не са само за земя

Сблъсъкът на преговорната маса вече не е само за граници, а все повече за бизнес – и в неочакван обрат противопоставя не само Русия срещу Украйна, но и САЩ срещу традиционните съюзници в Европа, прави заключение WSJ.

Снимка: Getty Images

Европейски официални лица се опасяват, че подходът на САЩ ще даде на Русия отсрочката, от която се нуждае, за да ускори икономиката си и да се укрепи военно. Нова оценка на западни разузнавателни служби, прегледана от изданието, сочи, че Русия технически е в рецесия от шест месеца и че предизвикателствата, свързани с управлението на военната ѝ икономика, докато държавата се опитва да контролира цените, представляват системен риск за банковия ѝ сектор.

Ако визията на САЩ надделее, тя ще отмени плановете на Европа да подкрепи украинското правителство във военно време и да затвърди икономическата изолация на Русия. Затова тече луда надпревара да се действа, преди Щатите да наложат собствените си споразумения.

Американски служители, участващи в преговорите, казват, че подходът на Европа бързо ще изчерпи замразените активи. Вашингтон, от друга страна, ще се обърне към мениджъри от "Уолстрийт" и милиардери от частния сектор, за да инвестират парите и да увеличат сумата, която е на разположение за инвестиции. Тази сума може да нарасне до 800 милиарда долара под американско управление, твърди неназован служител от САЩ.

В сряда украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е провел продуктивни разговори с главния изпълнителен директор на инвестиционната фирма BlackRock Лари Финк.

