Хиляди почетоха убит при Бахмут украинец, Зеленски и Санна Марин поднесоха цветя (ВИДЕО)

Дмитро Коцюбайло - с позивна "Да Винчи" - е украински доброволец, младши лейтенант, командир на 1-ви механизиран батальон на Въоръжените сили на Украйна. Участва в Евромайдана през 2014 г. скоро след като се присъединява към украинския доброволчески корпус "Десен сектор", а през 2022-2023 г. се сражава срещу Русия в Донбас.

През ноември 2022 г. националистическото движение "Десен сектор" е преформатирано в 67-а отделна механизирана бригада.

⚡️Thousands say goodbye to Hero of Ukraine killed in action.



Dmytro Kotsiubailo, commander of the First Mechanized Battalion "Da Vinci Wolves," was killed near Bakhmut. Thousands gathered to say goodbye to Kotsiubailo in downtown Kyiv on March 10.



Video: The Kyiv Independent. pic.twitter.com/qZpjnHLZFD