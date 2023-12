Хиляди пътници блокирани в Англия, наводнен тунел спря влакове под Ламанша (ВИДЕО)

Тунелът близо до международната гара "Ebbsfleet" в Кент е бил наводнен, след специални предупреждения за дъжд, сняг и лед в големи части на страната на метеорологичната служба. Предупреждения за дъжд, сняг и силни ветрове са издадени в много части на Обединеното кралство за днешния ден, съобщава NOVA.

New year getaway chaos: Eurostar cancelled all day with passengers stranded after tunnel floods - plus widespread train disruption due to weather, engineering work and staff shortages / follow the latest @theipaper https://t.co/xMVP97BuvO

Още: "19 часа без храна и вода": Сняг парализира Англия

Влакове под Ламанша няма да има след наводнението в тунела, съобщиха от гара "Сейнт Панкрас" в Лондон, където са блокирани хиляди пътници, които се бяха приготвили да пътуват към Европа. Пострадалият тунел е под река Темза по трасето на международните влакове. Според местни медии на "Сейнт Панкрас" е пълен хаос след отмяната на повече от 10 влака, които би трябвало да превозят повече от 8000 пътници.

Eurostar cancels at least 14 trains to and from London and warns of "severe delays" after tunnel floods under the Thames https://t.co/mEVxaRVRxw