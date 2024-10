Хладнокръвие за пример: Сам украинец срещу няколко руски войници защитава сграда (ВИДЕО)

Видео, на което се вижда как украински войник отблъсква с невероятно хладнокръвие трима руски войници, се разпространи в следящите войната информационни канали.

Сниманите от дрон действия показват боец от 425-и десантно-щурмови батальон "Скала", който отблъсква атака срещу сграда в мина Новогродовка в Покровското направление - една от точките, за които се смяташе, че може да бъде изградена по-устойчива украинска защита. Новогродовка е градче в Донецка област с население от 14 000 души преди войната, което в момента се смята, че е почти напълно под руски контрол.

На кадрите тримата руснаци правят опит да проникнат в сградата, украинският защитник излиза от нея и я защитава с автомат и гранати като елиминира всички нападатели.

Composure worthy of honors – a Ukrainian soldier from the 425th SKALA Assault Battalion single-handedly fends off an assault at the Novogrodovka mine building using his assault rifle and grenades (with subtitles). pic.twitter.com/BFsyJ0Xpy5