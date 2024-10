Хвалбите, че Русия бомбардира Вовчанск с "бащата на всички бомби", изглежда са лъжа (ВИДЕО)

Фугасна авиационна бомба с тегло 9 тона е хврълила руската армия в град Вовчанск. Той се намира на 5-6 километра южно от границата на Украйна с Русия (Харковска - Белгородска област) и беше първата основна цел на започналата на 10 май, 2024 година повторна руска офанзива в Харковска област - руснаците не стигнаха по-далеч от северозападните части на града.

Видеокадри с взрив на бомба във Вовчанск вече се разпространяват в руски военно-пропагандни канали в Телеграм - съответно, придружени от възторжени уверения, че това е ФАБ-900. Има обаче сериозни съмнения, изказани с аргумента, че за да бъде хвърлена такава бомба, трябва да е използван стратегически бомбардировач, а украинските ВВС не са съобщавали за излитане на такъв вид руски военен самолет досега тази седмица. По-вероятно е да е ФАБ-1500.

Размахът на крилата на ФАЖ-9000 е 1504 мм. Корпусът на бомбата е направен от заварена стомана и зареден с 4297 кг тротил. Бомбата може да бъде пусната от височина до 16 000 метра при максимална скорост 1200 км/ч. При взрива ѝ тя предизвиква детонационна вълна, която напълно унищожава сгради от обикновена конструкция в радиус от 65 до 75 метра. Сериозни щети на строителни конструкции възникват в радиус от няколкостотин метра. Взривната вълна може да бъде фатална за хората на разстояние до 200 метра. Фрагменти от бомба могат да причинят наранявания на разстояние до 1 км. Бомбата би могла да пробие дупка от до 12 метра. Бойното ѝ кръщение е в Афганистан.

