И Литва се закани на вражеските самолети

Литва смята за целесъобразно да сваля вражески изтребители в собственото си въздушно пространство, но подчертава, че е важно ескалацията да бъде управлявана, за да не се задълбочи кризата, съобщи LRT. Съветникът на президента на Литва по въпросите на националната сигурност Дейвидас Матульонас заяви, че в случай на необходимост страната трябва да сваля самолетите, които нарушават нейното въздушно пространство. По думите му такива действия стават особено актуални след инцидента от изминалата седмица, когато три руски изтребители МиГ-31 нахлуха във въздушното пространство на Естония, страна-членка на НАТО.

Национална компетентност

Матульонис подчерта, че въпросът за свалянето на обектите, нарушили въздушното пространство е въпрос от национална компетентност. В същото време той допълни, че НАТО може да предприеме собствени мерки, ако бъде установена опасност.

"Но самият процес не е толкова прост, колкото си го представяме и не трябва да го забравяме. Това може да е непопулярно в Литва, но управлението на ескалацията също е важна работа", допълни съветникът на президента.

Провокациите

Припомняме, че по-рано американският президент направи изявление, в което каза, че държавите членки на Алианса трябва да свалят руските изтребители. На 10 септември 2025 г. руски дронове атакуваха Украйна и 20 от тях попаднаха на територията на Полша. На 19 септември руски изтребители МиГ-31 нарушиха въздушното пространство на Естония в близост до Талин, където са се намирали в продължение на 12 минути. Вечерта на 22 септември 2025 г. няколко неизвестни дронове навлязоха във въздушното пространство на Дания, в нощта на 23 септември беше спряна работата на летището в Осло, заради засичането на няколко дрона.

