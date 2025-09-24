Недостигът на работна ръка в Германия ще се увеличи сериозно: Проучване

Безработицата в Германия вероятно ще спадне през следващите години, но недостигът на работна ръка в страната ще се увеличи заради демографските промени, тъй като по-голям брой квалифицирани работници се пенсионират. Това са изводите от проучване на изследователи от базирания в Нюрнберг Институт за изследване на заетостта (IAB), изследователското звено на Федералната агенция по заетостта, цитирани от ДПА и БТА.

Спад с 20 000 души

Броят на работещите хора вероятно ще се увеличи с 10 000 през 2025 г., преди да спадне с 20 000 през 2026 година, прогнозира институтът.

"Недостигът на пазара на труда се увеличава и пенсионирането на бейби бумърите (поколението на хората, родени между 1946 и 1964 г.) вече не може да бъде компенсирано", посочва Енцо Вебер, ръководител на отдела за проучвания на германския Институт за изследване на заетостта.

Институтът очаква германската икономика да нарасне с 0,2 на сто през 2025 г. и с 1,1 на сто през 2026 г.

Според прогнозата на базирания в Нюрнберг институт безработицата ще се увеличи със 160 000 през сегашната година, преди да намалее през следващата.

Пазарът на труда в Германия претърпява забележима промяна, с по-малко работни места в производството и нарастващи възможности в публичния сектор, отчита институтът в своето проучване.

"Преходните сътресения, съчетани със слабата външна търговия заради митническата политика на САЩ, оказват натиск особено върху преработващата промишленост", отчита Вебер.

Секторът се очаква да загуби 130 000 работни места през 2025 г. и още 70 000 през следващата година, според прогнозите на Института за изследване на заетостта.

В контраст с това, институтът обяви, че публичните услуги, образованието и здравеопазването биха могли да добавят 210 000 работни места тази година, а през 2026 г. се очакват още 130 000, заради разширяване на сектора за грижи за деца и застаряването на населението.