Новата приятелка на Карлос Насар му се обясни в любов (СНИМКИ)

От известно време се говори, че шампионът ни по вдигане на щанги Карлос Насар има нова приятелка, която също като него е посветила живота си на спорта. Преди броени часове 21-годишният Насар и 22-годишната Александра Костадинова споделиха общи снимки в социалните мрежи, с което потвърдиха, че имат любовна връзка. На кадрите двамата изглеждат много щастливи заедно, като волейболистката е написала: "Сред всички възможни съдби, отново и отново бих избрала нашата!❤️".

Коя е приятелката на Карлос Насар

Александра Костадинова наскоро направи трансфер от ЦСКА в руския клуб Амурски тигрици от Хабаровск. Клубът се състезава във Висша лига А – второто ниво на женското първенство в Русия.

Българката е родена на 1-ви юли 2003 г. и е бивша капитанка на ЦСКА. Висока е завидните 183 см. и освен волейбола обича ските. Тя се определя като „изключително инатлива“ и сама признава, че хората без амбиции я вбесяват.

Предишната връзка на Насар

Припомняме, че доскоро Карлос имаше връзка с гимнастичката Магдалина Миневска, която е на 19 години.

"Не се влюбвам само в лицето, а и в душата. Смятам, че тя е и красива, и с красива душа. Излъчва нежност и чистота, които трябва да има една жена. Невинността в погледа ѝ..., което за мен е важно в едно момиче", сподели преди време световният рекордьор за Магдалина.