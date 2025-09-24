Google пуска евтин изкуствен интелект

Google, подразделение на американската корпорация Alphabet обяви, че представя по-достъпен вариант на пакета си с услуги, базирани на изкуствен интелект Google AI Plus, който ще могат за закупят потребителите от 41 страни по целия свят. Това съобщи днес американският технологичен разработчик в официалния си интернет блог.

След успешен пробен период на услугите в Индонезия, компанията разширява своя по-евтин абонамент за Google AI Plus, като предоставя на потребителите достъп до най-добрите функции на своя модел за генеративен изкуствен интелект Gemini.

Новият абонамент на Google могат да си закупят потребители от 40 страни по целия свят, но в Европа, за сега, е достъпен само в Украйна и Молдова.

По-рано този месец планът Google AI Plus беше пуснат на пазара в Индонезия на цена от 4,50 долара на месец, допълва БТА.

Планът струва около 5 долара на месец в повечето страни, но Google обяви, че ще го предлага с 50-процентова отстъпка при абониране за шест месеца в някои държави, като Непал и Мексико.

