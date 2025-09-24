Войната в Украйна:

Зад решетките остава обвиняем за блудство с 12-годишно дете

24 септември 2025, 16:22 часа 108 прочитания 0 коментара
Окръжният съд в Кюстендил остави без уважение искането за промяна на мярката за неотклоние в по-лека на обвиняем за блудство с момиче, ненавършило 14-годишна възраст, като неоснователно. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване, казаха от съда в Кюстендил, цитирани от БТА.

Преди дни Районният съд в Кюстендил остави в ареста обвиняемият за блудство с малолетни момичета (ненавършили 14-годишна възраст) М. А. - треньор по плуване. Обвиняемият не е осъждан.

Мъжът е на 52 години и беше задържан заради блудство, извършено на 12 септември, спрямо 12-годишно дете.

Спасиана Кирилова
