Гърция все пак реши да екстрадира молдовския олигарх в родината му

Гърция планира да екстрадира бившия политик и бизнес магнат Владимир Плахотнюк в Молдова тази седмица, за да бъде обвинен в кражба на 1 милиард долара от банковата система на страната, съобщи правен източник в сряда, дни преди страната да проведе чувствителни избори, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на материал в "Ройтерс".

През август съдът се произнесе в полза на екстрадицията по случая, известен в Молдова като „кражбата на века“, но министърът на правосъдието за кратко спря действието, раздразвайки проевропейското правителство в Кишинев, което обеща да се бори с корупцията и обвини Москва в намеса в изборите. ОЩЕ: Защо Гърция спря екстрадицията на молдовски олигарх, издирван за "кражбата на века"

„Дори ако Плахотнюк се надява, че след изборите Молдова ще попадне в ръцете на Русия и той ще може да се прибере свободно у дома, институциите трябва да го върнат у дома с белезници“, заяви молдовският премиер Дорин Речан в изявление от 17 септември.

Плахотнюк отрече всякакви нарушения, заявявайки, че обвиненията срещу него са основани на „клевета и политическа омраза“.

Очаква се той да напусне Гърция в четвъртък сутринта, съобщи източникът. Документи, прегледани от Ройтерс, показват, че министерството е одобрило завръщането му в Молдова в края на миналата седмица след забавяне, което според правен източник се дължи на обяснения, които е трябвало да предостави по дело, повдигнато срещу него от Румъния. ОЩЕ: Русия и Молдова в надпревара за олигарха, хванат в Гърция