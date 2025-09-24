Ясни са потенциалните съперници на България по пътя към световната титла във волейбола

Световното първенство по волейбол 2025 във Филипините навлиза в заключителната си фаза, като България влезе в топ 8 на най-добрите отбори на планетата. Съперник на "лъвовете" на 1/4-финалната фаза е отборът на САЩ, а вече се поизясни и какви ще бъдат потенциалните съперници на България, ако продължим по пътя към световната титла. Разбира се, за тези имена може да се мисли едва след мача със САЩ в четвъртътк и евентуална победа над американците.

Какво следва за България, ако успее да отстрани САЩ от Световното?

Ако България отстрани САЩ, то на полуфиналите ще ни очаква мач срещу победителя от двойката Чехия - Иран. Изходът от тази среща ще стане ясен преди изиграването на двубоя между България и САЩ, тъй като началният час на мача Чехия - Иран е 10:30 българско време на 25-ти септември (срещата на България е от 15:00 часа на 25-ти септември). Иран влиза с леко предимство в двубоя срещу Чехия - поне според коефициентите на букмейкърите.

Още: България - САЩ: Кога и къде да гледаме 1/4-финала на Световното по волейбол

Чехия или Иран дебнат "лъвовете" на 1/2-финал, Италия или Полша - на финал

В случай, че България преодолее и САЩ, и Чехия/Иран, то хората на Джанлоренцо Бленджини ще стигнат до големия финал, където възможните съперници са два. Един от тях е Италия, който вече се класира за полуфиналите след победа над Белгия. Другият възможен съперник е Полша, който пък отстрани Турция след победа в 3 гейма. Италия - Полша е първата полуфинална двойка в турнира.

Пътят на България до световната титла:

1/4-финал - САЩ

1/2-финал - Чехия или Иран

Финал - Италия или Полша

Още: Алекс Николов с голямо послание към българите след класирането за 1/4-финалите на Световното